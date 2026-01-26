Η 25η Ιανουαρίου είναι πλέον μια πολύ σημαντική μέρα στη ζωή του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. Το ερωτευμένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και πλέη σε πελάγη ευτυχίας καθώς σύντομα οι δυο τους θα κρατούν στην αγκαλιά τους.

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το άλμπουμ του γάμου τους. pic.twitter.com/9U3UswRgwr — Flash.gr (@flashgrofficial) January 26, 2026

Χαρά και συγκίνηση

Το ευρύ κοινό έμαθε τον Σάκη και τη Μαριαλένα από τη συμμετοχή τους στο «Survivor» το 2021. Τότε ήταν χωρισμένοι, αλλά το ριάλιτι παιχνίδι τους έφερε ξανά κοντά και φώτισε τον δρόμο για το κοινό τους μέλλον. Το βράδυ της Κυριακής 25/1, μπήκαν και επίσημα οι βάσεις γι’ αυτό το μέλλον.

Εκείνη έφτασε στην εκκλησία φορώντας ένα μακρύ λευκό νυφικό και χαμογελούσε συγκινημένη στον μέλλοντα σύζυγό της που την περίμενε στα σκαλιά για να την κάνει γυναίκα του!

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Ζεϊμπέκικο για… έναν

Τα social media κατακλύστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο τους, αφού οι φίλοι τους δεν σταμάτησαν να ποστάρουν υλικό. Αμέσως μετά το τέλος της γαμήλιας τελετής οι νεόνυμφοι αγκαλιάστηκαν με πάθος έξω από την εκκλησία με τα πυροτεχνήματα να σκάνε πίσω τους δημιουργώντας ένα μίνι σόου! Δεν πρόλαβαν καλά - καλά να πάρουν μια ανάσα και οι φίλοι έσπευσαν να τους αδειάσουν σακιά με ρύζι!

Αργότερα στη δεξίωση του γάμου, ο κύριος και η κυρία Κατσούλη γλέντησαν με την καρδιά τους. Μάλιστα κάποια στιγμή η Μαριαλένα χόρεψε μαζί με τις φίλες της ζεϊμπέκικο αποκλειστικά για εκείνον… Στο τέλος της βραδιάς οι δυο τους μας ευχαρίστησαν για τις ευχές, χάιδεψαν την κοιλίτσα της μέλουσας μαμάς και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!