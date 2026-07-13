Σάκης Κατσούλης: «Οι μεγαλύτερες στιγμές μου δεν με βρίσκουν σε έναν στίβο μάχης, αλλά στο σπίτι»

Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που ο Σάκης Κατσούλης νίκησε το «Survivor All star» και ο άλλοτε παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΪ δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί με ευγνωμοσύνη όλα όσα έζησε τότε, αλλά να μιλήσει και για όλα όσα είναι ευγνώμων τώρα.

Ο Κατσούλης μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός τον ανακηρύσσει νικητή και στη συνέχεια μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του για όλα όσα έχουν συμβεί. «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια… Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα τρόπαιο που είχε πίσω του αμέτρητες στιγμές προσπάθειας, πίστης και επιμονής. Όμως η ζωή είχε φυλάξει κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Τρία χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές μου δεν με βρίσκουν σε έναν στίβο μάχης, αλλά στο σπίτι. Δίπλα στη γυναίκα μου και κρατώντας στην αγκαλιά μας τον γιο μας. Οι στόχοι αλλάζουν.

Οι προτεραιότητες αλλάζουν. Και κάποιες νίκες δεν χωράνε σε κανένα βάθρο. Ευγνώμων για το τότε. Ακόμα πιο ευγνώμων για το τώρα», έγραψε στην ανάρτησή του.