Σάκης Κατσούλης: Το προσβλητικό μήνυμα που έλαβε - «Ρε νούμερο, διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία»

Ο Σάκης Κατσούλης δέχτηκε ένα αρνητικό και προσβλητικό σχόλιο στο Instagram μόνο και μόνο επειδή έχει επιλέξει να ανεβάζει φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του, στις οποίες όμως φροντίζει να μην φαίνεται το πρόσωπό του. «Ρε νούμερο ημερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία», έλεγε το σχόλιο που έλαβε ο πρώην παίκτης του «Survivor».

φωτογραφία Instagram

Στη συνέχεια ο Κατσούλης μοιράστηκε αυτό το σχόλιο στους followers του και έκανε το δικό του σχόλιο για όλη αυτή την κακία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω», έγραψε στο story του.

φωτογραφία Instagram

Έπειτα μοιράστηκε και ένα άλλο σχόλιο που έλαβε από θαυμάστριά του που τον αποκάλεσε ούτε λίγο, ούτε πολύ πρότυπο για το πως στηρίζει τη γυναίκα του και μάλιστα σχολίασε πως σε αυτόν θέλουν να μοιάσουν τα 4 αγόρια της όταν μεγαλώσουν.