Σάκης Ρουβάς: «Αν άκουγα τα σχόλια από την αρχή της καριέρας μου το 1991, δεν θα είχα κάνει τίποτα»

Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τα σχόλια που έχει ακούσει από τότε που ξεκινούσε την καριέρα του στο τραγούδι και παραδέχτηκε πως αν τα έπαιρνε τοις μετρητοίς δεν θα είχε ευχαριστηθεί τίποτα από την πορεία του.

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και έχουμε ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Οπότε, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε τον σταυρό μας».

Ο Σάκης Ρουβάς με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας εκεί το επιτυχημένο πρόγραμμα που παρουσίασαν φέτος στη νυχτερινή Αθήνα.