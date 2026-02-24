Σάκης Ρουβάς: «Μου αρέσει το Ferto, μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα»

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» συνάντησε τον Σάκη Ρουβάς, την Κάτια Ζυγούλη και τα παιδιά τους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς ετοιμάζονταν να προλάβουν την πτήση τους. Ο δημοσιογράφος φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ρωτήσει τον τραγουδιστή τη γνώμη του για τον Akyla, για το Ferto, αλλά και την εκτίμησή του για το πως θα πάει φέτος η Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

«Φεύγουμε ένα μικρό ταξίδι με τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, ναι, αμέ γιατί όχι! Εμένα μου άρεσε κυρίως αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος και του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, που είναι πολύ ωραίο που είναι ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα πράγματα μέσα τα οποία είναι πολύ συγκινητικά πράγματα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ».

Παραμένουμε στο Νο2

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Α' Ημιτελικό της 70ης Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle της Βιέννης. Σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε στο Δημαρχείο της πρωτεύουσας της Αυστρίας, η χώρα μας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α' Ημιτελικού.

Τα γραφεία στοιχημάτων συνεχίζουν να δίνουν τον Akyla και το «Ferto» ως το Νο2 για να κερδίσει τον φετινό διαγωνισμό. Στο Νο1 παραμένει η Φινλανδία που όμως θα επιλέξει το τραγούδι της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Φαβορί για τη νίκη θεωρείται το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, βάσει του οποίου βγαίνει η πρώτη θέση για τη χώρα από τα στοιχήματα.