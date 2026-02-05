Σάκης Ρουβάς: Ο πατέρας του επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι «Ήρθαν να με δουν τα εγγόνια και οι γιοι μου»

Είναι γνωστό ότι ο πατέρας του επιτυχημένου τραγουδιστή Σάκη Ρουβά λατρεύει την υποκριτική τέχνη και μάλιστα την έχει σπουδάσει, έχει συμμετάσχει σε αρκετές παραστάσεις, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια είχε διακόψει την ενασχόλησή του αυτή.

Όπως είδαμε όμως μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» o Κωνσταντίνος Ρουβλας επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, με τίτλο «Η Μαγική μας πόλη».

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια» εξομολογήθηκε ο πατέρας του αγαπημένου pop star.

Μιλώντας με θαυμασμό και αγάπη για τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς του ο Κωνσταντίνος Ρουβάς είπε: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται».