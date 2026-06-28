Σάκκαρη για τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Θα είναι... μικρός, θα έχει 500-600 καλεσμένους»

Σε μια από τις πιο προσωπικές της τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά και τα σχέδια για τον γάμο τους που, όπως αποκάλυψε, τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Η Σάκκαρη παραχώρησε τη συνέντευξη στην τενίστρια Άιλα Τομλιάνοβιτς, στο πλαίσιο εκπομπής του Tennis Channel, περιγράφοντας πώς αντιλήφθηκε πολύ νωρίς ότι ο σύντροφός της είναι «ο ένας και μοναδικός».

«Το κατάλαβα από τους πρώτους μήνες»

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέφερε πως το καθοριστικό σημείο ήρθε στους πρώτους μήνες της σχέσης τους, όταν εκείνος ταξίδεψε για να τη δει να αγωνίζεται στο Roland Garros το 2021.

«Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή μιας σχέσης είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο καλοκαίρι που πέρασαν μαζί στην Κρήτη, λέγοντας πως εκεί ένιωσε ότι δεν θέλει να τον χάσει από τη ζωή της. «Όταν ξέρεις, ξέρεις. Και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένας “μικρός” γάμος με 600 καλεσμένους»

Η Σάκκαρη μίλησε και για τις προετοιμασίες του γάμου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, παρά τον χαρακτηρισμό «μικρός», η τελετή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη.

«Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500 έως 600 καλεσμένους. Θα είναι υπέροχα και είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη», είπε γελώντας.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την τενίστρια να δείχνει στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, εμφανώς συγκινημένη και χαμογελαστή για το νέο κεφάλαιο της ζωής της.