Σάκκαρη για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δεν βιαζόμαστε»

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκε η Μαρία Σάκκαρη λίγο πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και, πέρα από τα αγωνιστικά, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, απαντώντας σε ερώτηση για τον γάμο της. Όπως ξεκαθάρισε, μπορεί το ζευγάρι να διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο, ωστόσο οι διαδικασίες για την τελετή δεν έχουν ακόμη μπει σε τροχιά υλοποίησης.

«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν υπάρχει πίεση για το επόμενο βήμα.