Σαλάχ: «Έσπασε» άλλο ένα ρεκόρ στη Premier League ο... φευγάτος Αιγύπτιος

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αποδείξει εδώ και χρόνια πως δεν είναι απλώς ένας μεγάλος σκόρερ, αλλά μια σταθερά της Premier League. Ακόμα κι όταν όλα γύρω του μοιάζουν ασταθή, εκείνος βρίσκει τον τρόπο να μετατρέπει την πίεση σε καύσιμο. Το τελευταίο διάστημα, το κλίμα στη Λίβερπουλ ήταν βαρύ. Δηλώσεις που συζητήθηκαν, εσωτερική ένταση, σενάρια για το αύριο και μια απουσία από αποστολή έβαλαν τον Αιγύπτιο στο επίκεντρο της κριτικής.



Κι όμως, το σενάριο ήταν γνώριμο. Μετά τις απαραίτητες κουβέντες με τον Σλοτ και την αποκατάσταση της ηρεμίας, ο Σαλάχ επέστρεψε στο γήπεδο. Πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Μπράιτον και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να επηρεάσει το παιχνίδι. Από δική του εκτέλεση κόρνερ ήρθε το δεύτερο γκολ των «Reds», με τον Ούγκο Εκιτικέ να τελειώνει τη φάση και τον Σαλάχ να προσθέτει άλλη μία ασίστ στο ενεργητικό του.



Αυτή η φαινομενικά «απλή» πάσα είχε ιστορικό βάρος. Με τη συγκεκριμένη ασίστ, ο Σαλάχ έφτασε τις 277 άμεσες συμμετοχές σε γκολ στο πρωτάθλημα (γκολ και ασίστ) φορώντας μόνο τη φανέλα της Λίβερπουλ. Έτσι, άφησε πίσω του τον Γουέιν Ρούνεϊ και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας, γράφοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην πλούσια διαδρομή του. 188 γκολ και 89 ασίστ στην Premier League από το 2017 μέχρι σήμερα.

Mo Salah has been involved in 𝟐𝟕𝟕 league goals for Liverpool.



He passes Wayne Rooney for the most G/A for a single Premier League club 👑 pic.twitter.com/GzNcDdoA5l — B/R Football (@brfootball) December 13, 2025