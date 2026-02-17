ΕΔΕ για τον θάνατο του Κώστα Κοσμίδη - Γεωργιάδης: «Το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε -Δεν κλήθηκε το ΕΚΑΒ»

Με αφορμή τον θάνατο του Κώστα Κοσμίδη, εργαζόμενου του τηλεοπτικού σταθμού Mega, διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ από τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ καθώς προκύπτουν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος μετέβη στο ΚΥ Σαλαμίνας όπου του έγινε καρδιογράφημα. Ωστόσο οι γιατροί αν και είδαν ότι «κάτι μπορεί να έχει» σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν από το Live News, ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια ο εκλιπών έφυγε με το αυτοκίνητό του, στο οποίο επέβαινε και ο πατέρας του, προς αναζήτηση εφημερεύοντος νοσοκομείου. Προδομένος από την καρδιά του, άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Για τους λόγους αυτούς, το κέντρο Υγείας Σαλαμίνας διέταξε κατ' επείγουσα ΕΔΕ για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου το οποίο εκδόθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος.

Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού.

Για το λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχύοντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή) και συγκεκριμένα:

1. Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

2. Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

3. α) Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή.

β) Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ.

γ) Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

4. Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν:

15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί

26 νοσηλευτές

10 παραϊατρικό

24 λοιπό προσωπικό

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο ΚΥ ειδικευμένοι ιατροί ,1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές, σύμφωνα με την 2η ΥΠΕ.

Γεωργιάδης: «Πρέπει να έχουν συμβεί λάθη»

Μιλώντας για το θλιβερό περιστατικό ο Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως από όσα φαίνονται μέχρι τώρα «πρέπει να έχουν συμβεί λάθη, αν και δεν είμαι γιατρός» στη διαχείριση του συμβάντος αλλά υπογράμμισε ότι ο εκλιπών ζήτησε να φύγει μόνος του από το ΚΥ Σαλαμίνας όταν του είπαν πως το ΚΥ δεν διαθέτει δικό του ασθενοφόρο.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας τόνισε επίσης πως το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει «ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο» καθώς το καρδιογράφημα έδειχνε πως ήταν σε εξέλιξη ισχαιμικό επεισόδιο. Πρόσθεσε πως ο εκλιπών έπρεπε να μείνει στο ΚΥ Σαλαμίνας και να περιμένει το ΕΚΑΒ, που δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό, καθώς θα μπορούσε να σταλεί ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ.