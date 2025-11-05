Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης - Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος φέρει η σορός της άτυχης 75χρονης που δολοφονήθηκε άγρια από ληστές μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα είχε μαρτυρικό θάνατο, σύμφωνα με όσα έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι δράστες τη χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που αποκαλύπτει το ΕΡΤnews, ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα του ιατροδικαστή, οι δράστες πριν φύγουν από το σπίτι της ηλικιωμένης με τη λεία τους, τη χτύπησαν βάναυσα, την ώρα που η 75χρονη γυναίκα, που έφερε και αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της, προσπαθούσε να γλιτώσει από το μένος τους.



Τα δύο σενάρια για τους δράστες



Μετά τις ενδελεχείς έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται αναφορικά με τους δράστες του στυγερού εγκλήματος.



Το πρώτο σενάριο κάνει λόγο για σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να βασανίσουν και να σκοτώσουν μια ηλικιωμένη, ανήμπορη γυναίκα, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους και να πάρουν τα χρήματα και τα κοσμήματα που βρίσκονταν στο σπίτι.



Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι το να ήταν οι δράστες γνώριμοι της 75χρονης και να τη σκότωσαν επειδή τους αναγνώρισε, καθώς δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του βιντεοληπτικού υλικού.



Οι Αρχές στέκονται στην αγριότητα του εγκλήματος, που είναι πρωτοφανής, με δεδομένο ότι η ηλικιωμένη δεν είχε πακτωλό χρημάτων μέσα στο σπίτι της, αλλά περίπου 8-10 χιλιάδες ευρώ και κάποια κοσμήματα αξίας. Δεν αποκλείεται πάντως οι δράστες της στυγερής δολοφονίας να είχαν πληροφόρηση εκ των έσω για το τι υπήρχε στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, αλλά και για το γεγονός ότι φαίνεται πως γνώριζαν τις κινήσεις των προσώπων που επισκέπτονταν την ηλικιωμένη.



Το γεγονός εξάλλου ότι οι αδίστακτοι δολοφόνοι και ληστές μπήκαν στο σπίτι της γυναίκας από το μοναδικό «τυφλό» σημείο, που κάλυπταν οι κάμερες, βάζει σε υποψίες τις Αρχές αναφορικά με την ταυτότητα των δραστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σπίτι διέθετε 4 κάμερες ασφαλείας, με τους δράστες να μπουν από το μοναδικό σημείο που δεν υπήρχε κάλυψη κι ενώ η 75χρονη είχε απενεργοποιήσει την εσωτερική κάμερα του σπιτιού.