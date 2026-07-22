Σαλμάς κατά Γεωργιάδη: Ζήτησε να ανοίξει ξανά ο φάκελος της Novartis - Πολάκης: «Karma is a bitch»

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάριο Σαλμά, με τον τελευταίο να καταγγέλλει από βήματος Ολομέλειας πως ο υπουργός Υγείας «έχει σχέση με τη διαπλοκή», ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Novartis.

Με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου, πρώην «γαλάζιου» βουλευτή, μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Σαλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του υπουργού Υγείας.

«Μέσα στην κρίση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής! Ζητούσε από τον Φρουζή να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ. Αυτά δείχνουν αντάλλαγμα! Ακόμη, ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis, και του υποδεικνύει πώς θα καταθέσει, λέγοντας πως θα του το ξεπληρώσει. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», υποστήριξε ο Μάριος Σαλμάς και κατέθεσε στο Σώμα γραπτά μηνύματα (SMS) που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνι Γεωργιάδη και όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Πολάκης: «Karma is a bitch!»

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», ακούστηκε να σχολιάζει τότε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σφακιανός βουλευτής πήρε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα».

Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε μία μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία κάνει λόγο για προσωπική του δικαίωση.

«Αυτά που ακούσαμε, είναι αναβάθμιση της υπόθεσης. Είναι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως αποκαλύπτεται ξανά το «βρώμικο πρόσωπο» της «εγκληματικής οργάνωσης» της ΝΔ.

