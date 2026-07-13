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Σαλμονέλα στη Λαμία: Πάνω από 20 κρούσματα, 12 νοσηλείες – Σε εξέλιξη έρευνα για την πηγή μόλυνσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Βασιλική Αγγουρίδη avatar
Βασιλική Αγγουρίδη

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Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία καθώς πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης το Σαββατοκύριακο, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείο Λαμίας αναφέρει: «Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό! Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος». 

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν οδηγίες από ιδιώτες γιατρούς και παρέμειναν στο σπίτι. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Πάντως, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους και μόνο εννέα εξ αυτών που πήγαν στο νοσοκομείο η κατάστασή τους ήταν πιο σοβαρή.

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