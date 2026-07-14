Σαλμονέλα στη Λαμία: «Ύποπτα» και τα προ-ψημένα κοτόπουλα - Φόβος για διασπορά σε άλλες περιοχές

Παραμένει η ανησυχία για τα πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν στη Λαμία, οδηγώντας τουλάχιστον 30 άτομα στο νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με τις Αρχές να προσπαθούν να καταγράψουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο μεταδόθηκε το βακτήριο.

Μιλώντας στον FLASH, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, τόνισε ότι η αλυσίδα προμήθειας και η κτηνοτροφική μονάδα από την οποία προήλθαν τα μολυσμένα κοτόπουλα έχουν πλέον γίνει γνωστά. Όπως είπε, πρόκειται για μονάδα που έχει την έδρα της εκτός Στεράς Ελλάδας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

«Από όσα ανέφεραν οι ασθενείς, είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από έξι καταστήματα εστίασης της περιοχής. Εμείς, ως Περιφέρεια, ξεκινήσαμε άμεσα εντατικούς ελέγχους και εντοπίσαμε την αλυσίδα των προμηθευτών. Οι έλεγχοι μας οδήγησαν σε μία κτηνοτροφική μονάδα εκτός Στερεάς Ελλάδας, ενώ δείγματα ωμού κοτόπουλου έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε επαγρύπνηση παραμένουν οι Αρχές για να εντοπιστεί σε ποιες άλλες περιοχές -εκτός της Λαμίας- κατευθύνθηκαν μολυσμένα τρόφιμα από την ίδια κτηνοτροφική μονάδα.

Στο «μικροσκόπιο» και τα προ-ψημένα κοτόπουλα

Την ίδια ώρα, τίθεται το ερώτημα πώς μεταδόθηκε η σαλμονέλα μέσω ψημένου κοτόπουλου, καθώς το βακτήριο δεν επιβιώνει στις θερμοκρασίες ψησίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, εκτός από νωπά κοτόπουλα, κυκλοφόρησαν και «προ-ψημένα», τα οποία αξιολογούνται ως ιδιαίτερα πιθανή πηγή μετάδοσης.

«Όταν ψήνεται καλά το κρέας, το μικρόβιο εξοντώνεται. Δεν ξέρω αν (τα καταστήματα εστίασης) έχουν προμηθευτεί έτοιμο ή ημι-έτοιμο κοτόπουλο για να φτιάξουν αυτό το σκεύασμα που κατανάλωσαν οι ασθενείς», ανέφερε η Γεωργία Μανδηλαρά, επιστημονική υπεύθυνη του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη Σαλμονέλα, μιλώντας στον ALPHA.

«Από τις απαντήσεις που πήραμε από τα ερωτηματολόγια των κρουσμάτων, οι ασθενείς έφαγαν ένα συγκεκριμένο σκεύασμα που περιείχε κοτόπουλο, πιθανώς όμως περιείχε και άλλα προϊόντα. Μπορεί να είχε μαγιονέζα μέσα ή ωμό αβγό», είπε, τονίζοντας ότι υπάρχουν ερωτηματικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Όσον αφορά το τι κάνουμε με τρόφιμα που υποπτευόμαστε ότι έχουν σαλμονέλα, σημείωσε: «Κυκλοφορούν κοτόπουλα με σαλμονέλα, τα οποία όμως εάν τα ψήσουμε καλά, είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή εάν φτάσει θερμοκρασία στο κοτόπουλο στους 75 βαθμούς Κελσίου, είναι ασφαλές να το καταναλώσουμε».

Πάντως, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τόνισε ότι είναι «καλή ιδέα» οι πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν να καταναλώσουν κοτόπουλο για δύο-τρεις ημέρες «μέχρι να έχουμε φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα».

9 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο

Εννέα άτομα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λαμίας το βράδυ της Τρίτης (14/7), ενώ 10 ασθενείς πήραν εξιτήριο. Τα συμπτώματα όσων νοσηλεύονται είναι γενικά ήπια, όμως το νοσοκομείο παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η νόσηση μπορεί να προκύψει μέχρι και τρεις μέρες αφού καταναλώθηκε ένα μολυσμένο τρόφιμο.

«Τουλάχιστον 30 ασθενείς επισκέφτηκαν το νοσοκομείο με συμπτώματα σαλμονέλας από το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Από αυτούς, οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν όλοι. Οι υπόλοιποι είχαν πιο ήπια συμπτώματα, τους χορηγήθηκε αντιβίωση και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Απ’ όσο θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που έρχονται μαζικά τόσοι πολλοί ασθενείς στο νοσοκομείο και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες, λόγω σαλμονέλας», δήλωσε στον FLASH ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμίας, Βαγγέλης Οικονόμου.

Σημειώνεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασθενείς είναι νεαρά άτομα, με τους γιατρούς να σημειώνουν ότι ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν καταγράφηκαν κρούσματα σε ευπαθείς ομάδες.