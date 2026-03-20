Σάλος για φωτογράφιση του Καρόλου κάτω από πορτρέτο βασιλιά που συνδέεται με δουλεία

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η φωτογράφιση του βασιλιά Καρόλου με αξιωματούχους από την Καραϊβική, σε δεξίωση στο παλάτι, κάτω από το πορτρέτο του βασιλιά Γεωργίου Δ', ο οποίος απέκτησε πλούτο μέσω της δουλείας.

Η φωτογραφία αυτή, που τραβήχτηκε στις 10 Μαρτίου στο Παλάτι του Σεντ Τζέιμς, προκάλεσε αντιδράσεις από ακτιβιστές και μελετητές που αγωνίζονται για αποζημιώσεις θυμάτων δουλείας. Στην εικόνα, ο βασιλιάς Κάρολος, μαζί με υπουργούς από χώρες της Καραϊβικής, πόζαραν κάτω από το πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, ο οποίος απέκτησε μεγάλη περιουσία από φυτείες στη Γρενάδα, στις οποίες εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ιστορία του Γεωργίου Δ΄ και οι επικρίσεις

Η μελέτη της Ντεζιρέ Μπατίστ αποκάλυψε ότι ο Γεωργίος Δ΄ είχε λάβει 1.000 στερλίνες από φυτείες στην Γρενάδα όπου εργαζόταν σκλάβοι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η φωτογραφία αυτή φέρνει στην επιφάνεια τις ιστορικές σχέσεις της βρετανικής μοναρχίας με τη δουλεία, ασκώντας πίεση στον Κάρολο να αναγνωρίσει τη συμμετοχή του και να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Άρλεϊ Γκιλ, πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας, χαρακτήρισε την εικόνα προσβλητική, λέγοντας ότι «ρίχνει αλάτι στην πληγή». Η Ντεζιρέ Μπατίστ αναφέρθηκε στη φωτογραφία ως «διπλωματική γκάφα» και προέτρεψε τον βασιλιά να εμβαθύνει τη γνώση του για το ζήτημα.

Unserious people.. skinning and grinning with people who would still be owning them if possible https://t.co/NOd3SWopYv — S.K.N BLACK STAR 🇰🇳 (@crystos) March 20, 2026

Ιστορική αμνησία και οι αντιδράσεις

Ο Βρετανός καθηγητής Ρόμπερτ Μπέκφορντ δήλωσε ότι η φωτογραφία αυτή συνιστά μια πράξη «ιστορικής αμνησίας», επισημαίνοντας ότι η παρουσία κάτω από βασιλικά πορτρέτα «νομιμοποιεί τη λησμονιά». Παρά τις αντιδράσεις, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει ακόμα το ζήτημα.