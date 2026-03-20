Σάλος για φωτογράφιση του Καρόλου κάτω από πορτρέτο βασιλιά που συνδέεται με δουλεία
Η φωτογράφιση του βασιλιά Καρόλου με αξιωματούχους από την Καραϊβική, κάτω από το πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, προκαλεί έντονες αντιδράσεις.
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η φωτογράφιση του βασιλιά Καρόλου με αξιωματούχους από την Καραϊβική, σε δεξίωση στο παλάτι, κάτω από το πορτρέτο του βασιλιά Γεωργίου Δ', ο οποίος απέκτησε πλούτο μέσω της δουλείας.
Η φωτογραφία αυτή, που τραβήχτηκε στις 10 Μαρτίου στο Παλάτι του Σεντ Τζέιμς, προκάλεσε αντιδράσεις από ακτιβιστές και μελετητές που αγωνίζονται για αποζημιώσεις θυμάτων δουλείας. Στην εικόνα, ο βασιλιάς Κάρολος, μαζί με υπουργούς από χώρες της Καραϊβικής, πόζαραν κάτω από το πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, ο οποίος απέκτησε μεγάλη περιουσία από φυτείες στη Γρενάδα, στις οποίες εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι, όπως μεταδίδει το Reuters.
Η ιστορία του Γεωργίου Δ΄ και οι επικρίσεις
Η μελέτη της Ντεζιρέ Μπατίστ αποκάλυψε ότι ο Γεωργίος Δ΄ είχε λάβει 1.000 στερλίνες από φυτείες στην Γρενάδα όπου εργαζόταν σκλάβοι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η φωτογραφία αυτή φέρνει στην επιφάνεια τις ιστορικές σχέσεις της βρετανικής μοναρχίας με τη δουλεία, ασκώντας πίεση στον Κάρολο να αναγνωρίσει τη συμμετοχή του και να ζητήσει συγγνώμη.
Ο Άρλεϊ Γκιλ, πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας, χαρακτήρισε την εικόνα προσβλητική, λέγοντας ότι «ρίχνει αλάτι στην πληγή». Η Ντεζιρέ Μπατίστ αναφέρθηκε στη φωτογραφία ως «διπλωματική γκάφα» και προέτρεψε τον βασιλιά να εμβαθύνει τη γνώση του για το ζήτημα.
Ιστορική αμνησία και οι αντιδράσεις
Ο Βρετανός καθηγητής Ρόμπερτ Μπέκφορντ δήλωσε ότι η φωτογραφία αυτή συνιστά μια πράξη «ιστορικής αμνησίας», επισημαίνοντας ότι η παρουσία κάτω από βασιλικά πορτρέτα «νομιμοποιεί τη λησμονιά». Παρά τις αντιδράσεις, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει ακόμα το ζήτημα.