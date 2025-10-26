Σάλος για το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ: «Η Βίβλος περιέχει σκηνές βίας και σεξουαλικής κακοποίησης»

Το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ ετοιμάζεται να βγάλει τη Βίβλο από την ύλη του, καθώς όπως αναφέρθηκε στους φοιτητές που μελετούν βιβλικά και κλασικά κείμενα, περιέχονται σε αυτή σκηνές βίας, δολοφονίας και σεξουαλικής κακοποίησης, προκαλώντας σάλο.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Mail on Sunday, οι φοιτητές λογοτεχνίας ενημερώνονται από το βρετανικό πανεπιστήμιο ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνουν «σκηνές σωματικών τραυματισμών και σεξουαλικής βίας», καθώς αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Ιησού Χριστού.



Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις ιστορικών και χριστιανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για «παραπλανητικές», «παράλογες» και «ασύμβατες με τη διδασκαλία της ηθικής» προειδοποιήσεις .



Μία σκηνή, δολοφονίας εν προκειμένω, εντοπίζει κανείς στο βιβλίο της Γένεσης, όπου περιγράφεται η ιστορία του Κάιν και του Άβελ, γιων του Αδάμ και της Εύας. Ο Κάιν, που είναι και ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδερφό του Άβελ, τον πρώτο άνθρωπο που πεθαίνει. Πάντως, οι επικριτές του πανεπιστημίου σημειώνουν ότι δεν υπάρχει περιγραφή στη Βίβλο για το πώς έγινε ο φόνος και ως εκ τούτου, αδυνατούν να κατανοήσουν γιατί γίνεται λόγος για «σεξουαλική βία» στις προειδοποιήσεις.

«Παραπλανητικό και γελοίο»

Η Αντρέα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, δήλωσε ότι τέτοιου είδους προειδοποιήσεις σε αφηγήσεις που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας «δεν είναι μόνο παραπλανητικό, αλλά και γελοίο γεγονός». Η ίδια σημειώνει ότι το υπονοούμενο ότι «η ιστορία της Σταύρωσης περιλαμβάνει “σεξουαλική βία” δεν είναι απλώς ανακριβές - είναι μια βαθιά παρερμηνεία του κειμένου. Η διήγηση του θανάτου του Ιησού δεν είναι ιστορία τραύματος, αλλά η ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της χριστιανικής πίστης».



Από την πλευρά του, ο πρώην Αγγλικανός επίσκοπος του Ρότσεστερ που ασπάστηκε τον Καθολικισμό, ο Μοσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Άλι, σχολίασε ότι «η γνώση της Βίβλου είναι απαραίτητη για όποιον μελετά την αγγλική λογοτεχνία. Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται σε ό,τι είναι δυσάρεστο ή τρομακτικό, ώστε να μάθουν να το αντιμετωπίζουν. Η Βίβλος είναι εξαιρετικά συγκρατημένη στις περιγραφές τόσο της δολοφονίας του Άβελ από τον Κάιν όσο και της Σταύρωσης, ειδικά αν συγκριθεί με κινηματογραφικές αποδόσεις όπως το “Πάθη του Χριστού” του Μελ Γκίμπσον».



Ο ιστορικός Τζέρεμι Μπλακ, συγγραφέας του A Brief History of History, ανέφερε: «Οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις πραγματεύονται τη σύγκρουση του καλού και του κακού στο σύμπαν, στην κοινωνία και μέσα στο ίδιο το άτομο. Αυτοί οι αγώνες είναι θεμελιώδεις και οι φοιτητές πρέπει να εκτεθούν στη δύναμη των κειμένων, στον αμείλικτο χαρακτήρα τους και στη βία της πορείας προς τη λύτρωση. Δεν υπάρχει λόγος για προειδοποιήσεις όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της ηθικής».

«Προετοιμάζουμε τους φοιτητές»

Πάντως, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υπεραμύνεται της απόφασής του να απευθύνει προειδοποιήσεις στους φοιτητές.

«Η προειδοποίηση περιεχομένου αποτελεί τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο υλικό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει πως «στόχος της (σ.σ.: της προειδοποίησης) είναι να διασφαλίσει ότι τα θέματα αυτά μπορούν να αναλυθούν ανοιχτά και κριτικά, προετοιμάζοντας τους φοιτητές που ενδέχεται να δυσκολευτούν με τέτοιες λεπτομέρειες».