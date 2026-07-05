Σάλος για το ταξίδι της συζύγου του Μαμντάνι στη Μαγιόρκα ανήμερα της 4ης Ιουλίου

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το ταξίδι της Ράμα Ντουβάτζι, συζύγου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στη Μαγιόρκα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η 29χρονη Συροαμερικανίδα εικαστικός θα συμμετάσχει ως μία από τις οικοδέσποινες σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας που διοργανώνει η οργάνωση «The Women's Sanctuary».



Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για το πενθήμερο πρόγραμμα «Plants of the Quran», το οποίο είναι ήδη sold out και κοστίζει περίπου 3.400 δολάρια (σχεδόν 3.000 ευρώ) ανά άτομο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα φυτά που αναφέρονται στο Κοράνι και περιλαμβάνει εργαστήρια τέχνης, βοτανικής, δημιουργικές δραστηριότητες και συνεδρίες πνευματικού στοχασμού.



Μετά την ολοκλήρωσή του, η ίδια αναμένεται να συμμετάσχει και σε δεύτερο retreat, αυτή τη φορά στην Κορσική της Γαλλίας, με τίτλο «Mary in the Quran», το οποίο εξερευνά τη μορφή της Παναγίας, της γυναίκας που τιμάται περισσότερο στο Κοράνι.

«Απουσιάζει από τους εορτασμούς και κάνει διακοπές στη Μεσόγειο»

Η απουσία της από τις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων της Νέας Υόρκης.



Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου του Κουίνς, Τζοάν Αριόλα, η οποία δήλωσε ότι «τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα την Αμερική στα 250 χρόνια από το να απουσιάζεις από τους εορτασμούς για να κάνεις διακοπές στη Μεσόγειο». Η ίδια πρόσθεσε ότι η στάση της Ράμα Ντουβάτζι δεν την εξέπληξε, υποστηρίζοντας πως έχει εκφράσει και στο παρελθόν αρνητικές απόψεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος του Στέιτεν Άιλαντ, Φρανκ Μοράνο, ο οποίος σημείωσε ότι κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ενός αιρετού ή της οικογένειάς του να κάνει διακοπές, ωστόσο χαρακτήρισε την επέτειο μια σημαντική στιγμή για την πόλη και τη χώρα, εκφράζοντας την άποψη ότι η απουσία της έστειλε λανθασμένο μήνυμα.



Τη συζήτηση τροφοδότησαν και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ, με τη Ράμα Ντουβάτζι να εμφανίζεται στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, λίγο πριν από την αναχώρησή της για την Ισπανία.

«Είναι περίεργο πώς όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι έλεγε στους Νεοϋορκέζους να χαμηλώσουν το κλιματιστικό τους, η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, επιβιβαζόταν σε μια πτήση για να διασκεδάσει στη Μαγιόρκα», έγραψε στο Χ η κωμικός, Άριν Γουέξλερ που δημοσίευσε τις φωτογραφίες.



Μάλιστα σε δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Υπενθύμιση ότι δεν μπορώ να την κάνω tag επειδή διέγραψε τον λογαριασμό της αφότου ανακαλύφθηκαν τα εξωφρενικά προσβλητικά tweets της. Σοσιαλιστές σαμπάνιας».

Σημειώνεται πως ο Ζοχράν Μαμντάνι παρέμεινε στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας κανονικά στις εκδηλώσεις για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.