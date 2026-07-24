Σάλος με Αυστραλό ποδοσφαιριστή: Θετικός στην κοκαΐνη μετά από έλεγχο για υπερβολική ταχύτητα

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Κρίστιαν Βολπάτο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστραλία βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο ανίχνευσης κοκαΐνης, ύστερα από τροχονομικό έλεγχο στο Σίδνεϊ.

Όπως μεταδίδει το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/7), όταν η αστυνομία σταμάτησε τον 22χρονο μέσο για υπερβολική ταχύτητα. Σύμφωνα με την «Sydney Morning Herald», η BMW που οδηγούσε κινούνταν με 109 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 60 χλμ./ώρα.



L'Australien Cristian Volpato arrêté pour excès de vitesse au volant et contrôlé positif à la cocaïne quelques jours après son retour de la Coupe du monde

➡️ https://t.co/E34L1tWQDX pic.twitter.com/yxwrua7JJR — L'Équipe (@lequipe) July 24, 2026

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Αρχές προχώρησαν σε επιτόπιο τεστ ανίχνευσης ουσιών, το οποίο έδειξε θετικό αποτέλεσμα για κοκαΐνη. Ο Βολπάτο αρνήθηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ελήφθη δεύτερο δείγμα, το οποίο θα εξεταστεί σε εργαστήριο προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί το αρχικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου δύο ώρες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο διεθνής Αυστραλός είχε σταματηθεί ξανά στην ίδια γέφυρα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 20 χλμ./ώρα. Για την παράβαση αυτή του επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για έξι μήνες.

Ο Βολπάτο συμμετείχε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Αυστραλίας, πραγματοποιώντας την πρώτη του παρουσία με τα χρώματα των «Socceroos». Παρότι στο παρελθόν είχε απορρίψει αρκετές κλήσεις, ελπίζοντας να αγωνιστεί με την Ιταλία, τελικά άλλαξε απόφαση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Τόνι Πόποβιτς για τη διοργάνωση.