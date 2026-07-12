Σάλος με δηλώσεις πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας: «Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες»

Σφοδρές αντιδράσεις σε Γαλλία και Ισπανία προκάλεσε άρθρο του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, λίγες ημέρες πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ραχόι, σε κείμενό του στην εφημερίδα «El Debate», σχολίασε την εθνική ομάδα της Γαλλίας, γράφοντας πως «δεν έχει Γάλλους παίκτες», μια αναφορά που προκάλεσε κύμα επικρίσεων και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ρατσιστική.

🔴 Francia carga contra Rajoy por afirmar que su selección tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El ministro del Interior califica sus palabras de "absolutamente inaceptables", mientras dos ministras piden incluso acciones legales https://t.co/b77ZmKreXk — Europa Press (@europapress) July 12, 2026

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στη Γαλλία, όπου πολιτικά πρόσωπα και μέλη της κυβέρνησης καταδίκασαν τη δήλωση, αλλά επεκτάθηκαν και στην Ισπανία, με αρκετούς να παίρνουν αποστάσεις από την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού. Θέση πήρε και ο νυν πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ έστειλε μήνυμα ενόψει του μεγάλου αγώνα, αποδοκιμάζοντας κάθε μορφή ρατσισμού.

«Υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να μετρούν την έννοια του ανήκειν με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Άλλοι τη μετρούν με βάση τις ρίζες μας σε μια χώρα και τη θέλησή μας να συνεισφέρουμε σε αυτήν. Παίζοντας ποδόσφαιρο. Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας. Ή ανοίγοντας επιχειρήσεις. Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και εργάζονται γι' αυτήν. Όχι σε όσους την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, θα σε δούμε στα ημιτελικά. Είθε να κερδίσει ο καλύτερος και να χάσει ο ρατσισμός», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάντσεθ.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη διοργάνωση, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιάστριας Σελέστε Αμαρίγια κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, οι οποίες είχαν επίσης προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.