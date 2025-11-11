Σάλος με νέα προκλητική ανάρτηση του Οσμάν για τον Κεμάλ Ατατούρκ

O Τούρκος διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, έκανε ένα «εμπρηστικό» ποστ στον λογαριασμό του στο Χ. Ο ίδιος θέλησε να... υμνήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ κάνοντας retweet ένα post και γράφοντας «Θυμόμαστε τον Ατατούρκ μας με λαχτάρα και ευγνωμοσύνη». με το post του TBF να γράφει «Τιμούμε με σεβασμό και νοσταλγία τον Μεγάλο Ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρυτή της Δημοκρατίας μας, ο οποίος υπήρξε οδηγός μας με τις ιδέες και τις μεταρρυθμίσεις του».

Atamızı özlem ve minnetle anıyoruz. https://t.co/cG36XTiQAv — Cedi Osman (@cediosman) November 10, 2025

Κάτω από το post του Οσμάν έγινε... πανικός από σχόλια, με τους Έλληνες φίλαθλους να μην παίρνουν με καλό μάτι την συγκεκριμένη ανάρτηση, αφού ως γνωστόν, ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρείται από τους Πόντιους ως ο «ενορχηστρωτής» του μεγάλου διωγμού που οδήγησε στο θάνατο 353.000 ψυχές.

Θυμίζουμε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οσμάν αναρτά μηνύματα υπέρ του Κεμάλ Ατατούρκ. Την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο Τούρκος διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, είχε κάνει ένα «εμπρηστικό» post στον λογαριασμό του στο Χ για τη 19η Μαΐου, που στη γειτονική χώρα γιορτάζεται ως Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ και Γιορτή Νεολαίας και Αθλητισμού.