Σάλος με το Duolingo: Χαρακτήριζε «κακιά» την JK Rowling σε άσκηση Γερμανικών

Αντιδράσεις προκάλεσε ένα μάθημα Γερμανικών στο Duolingo, λόγω μιας ερώτησης γύρω από την συγγραφέα JK Rowling, γνωστή μεταξύ άλλων για την σειρά βιβλίων του Χάρι Πότερ.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όταν σε ένα μάθημα Γερμανικών στην εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών, υπήρχε απάντηση σε ερώτηση που την χαρακτήριζε κακιά. Στην ερώτηση Σου αρέσουν τα βιβλία με τον Χάρι Πότερ ως χαρακτήρα;» είχε ως σωστή απάντηση: «Ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου η συγγραφέα είναι κακιά».

Από την πλευρά της η εφαρμογή ζήτησε συγγνώμη και γνωστοποίησε ότι έχει αφαιρέσει το μάθημα που αναφερόταν στην JK Rowling.

Η επίμαχη απάντηση

Αναλυτικά: Το εν λόγω μάθημα γερμανικών περιλάμβανε την ερώτηση: «Magst du die Bücher mit Harry Potter als Figur?» - που μεταφράζεται ως: «Σου αρέσουν τα βιβλία με τον Χάρι Πότερ ως χαρακτήρα;».

Η σωστή απάντηση για τους μαθητές ήταν: «Ja, aber meiner Meinung nach ist die Autorin gemein» («Ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου η συγγραφέας είναι κακιά»).

"In my opinion the author is mean" - Duolingo apologizes and removes a phrase from a German lesson that criticized Harry Potter author J.K. Rowling

— INBELLA (@inbella) August 21, 2025

Το Duolingo, το οποίο έχει περισσότερους από 130 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ζητούμε συγγνώμη για την όποια προσβολή προκάλεσε και θα αφαιρέσουμε αυτό το περιεχόμενο».

Οι απόψεις της JK Rowling

Πιθανώς, η σωστή απάντηση έχει να κάνει με τις διχαστικές απόψεις της Ρόουλινγκ σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, οι οποίες έχουν καταδικαστεί από πολλούς στο διαδίκτυο και ακόμη και από τους πρωταγωνιστές των ταινιών Χάρι Πότερ.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ είπε πέρυσι για τη Ρόουλινγκ: «Τελικά, αυτό με κάνει πραγματικά λυπημένο. Γιατί σκέφτομαι το άτομο που γνώρισα, τις στιγμές που συναντηθήκαμε, τα βιβλία που έγραψε και τον κόσμο που δημιούργησε, και όλα αυτά μου προκαλούν βαθιά συμπάθεια». Επιβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία επαφή με τη Ρόουλινγκ από τότε που άρχισε να κάνει σχόλια που πολλοί θεωρούν τρανσφοβικά και πρόσθεσε ότι θα «συνεχίσει να υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των LGBTQ ατόμων».

Παρόλα αυτά, ορισμένοι δεν θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη πλατφόρμα για κάτι τέτοιο, όπως αποδεικνύεται από την ανάρτηση της ανεξάρτητης τηλεοπτικής παραγωγού Γκάμπι Κόπελ στο X: «Ντροπή σου @duolingo: μαθαίνω γερμανικά και συνάντησα τη φράση «Ναι, μου αρέσει ο Χάρι Πότερ, αλλά η συγγραφέας είναι κακιά». Πόσο συνειδητοποιημένος πρέπει να είσαι για να αφήσεις την τρανς ιδεολογία να μολύνει ένα μάθημα γλώσσας;»