Σάλος με τον Άλβαρες ο οποίος εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ατλέτικο
Χαμός επικρατεί στην Ισπανία με τις δηλώσεις του Χούλιαν Άλβαρες, καθώς δήλωσε ανοιχτά πως θέλει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τα σενάρια για την μεταγραφή του Χούλιαν Άλβαρες παραμένουν ανοιχτά μετά τις δηλώσεις του Αργεντίνου αστέρα που άναψαν «φωτιές». Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε δημόσια πως θέλει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο και να «μετακομίσει» στην Βαρκελώνη για χάρη της Μπαρτσελόνα.
«Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Μίλησα με τους ανθρώπους στην Ατλέτικο με τους οποίους χρειαζόμουν να μιλήσω. Νομίζω ότι το καλύτερο για όλους είναι μια μεταγραφή. Θέλω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος επιθετικός.
Την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα φαίνεται να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θέλει να ντύσει στα χρώματα της τον Άλβαρες αν και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συγκυρίες για την απόκτηση του.
Από την άλλη μεριά οι «Μαδριλένοι» παραμένουν ανένδοτοι σχετικά με την παραχώρηση του επιθετικού τους καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών το οποίο περιέχει ρήτρα αποδέσμευσης 500 εκατομμυρίων ευρώ.