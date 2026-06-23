Σάλος με τον Άλβαρες ο οποίος εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ατλέτικο

Τα σενάρια για την μεταγραφή του Χούλιαν Άλβαρες παραμένουν ανοιχτά μετά τις δηλώσεις του Αργεντίνου αστέρα που άναψαν «φωτιές». Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε δημόσια πως θέλει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο και να «μετακομίσει» στην Βαρκελώνη για χάρη της Μπαρτσελόνα.

«Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Μίλησα με τους ανθρώπους στην Ατλέτικο με τους οποίους χρειαζόμουν να μιλήσω. Νομίζω ότι το καλύτερο για όλους είναι μια μεταγραφή. Θέλω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος επιθετικός.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα φαίνεται να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θέλει να ντύσει στα χρώματα της τον Άλβαρες αν και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συγκυρίες για την απόκτηση του.

Από την άλλη μεριά οι «Μαδριλένοι» παραμένουν ανένδοτοι σχετικά με την παραχώρηση του επιθετικού τους καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών το οποίο περιέχει ρήτρα αποδέσμευσης 500 εκατομμυρίων ευρώ.