Σάλος με τον δότη σπέρματος στην Ευρώπη - Σε 7 ελληνικές κλινικές το δείγμα με το γονίδιο καρκίνου

Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση που έγινε γνωστή από διεθνή μέσα, και αφορά έναν δότη σπέρματος που έφερε (εν αγνοία του) μια εξαιρετικά επικίνδυνη γενετική μετάλλαξη, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ο οποίος μάλιστα φαίνεται πως έχει αποκτήσει τουλάχιστον 197 παιδιά σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή έρευνα 14 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανάμεσά τους και το BBC.

Μερικά από τα παιδιά έχουν ήδη πεθάνει, ενώ όσα κληρονομούν τη μετάλλαξη αντιμετωπίζουν πιθανότητα έως και 90% εμφάνισης καρκίνου, ακόμη και δύο διαφορετικών μορφών πριν ενηλικιωθούν.

Η μετάλλαξη επηρεάζει το γονίδιο TP53, το οποίο λειτουργεί ως «φρένο» ενάντια στον καρκίνο. Ο δότης δεν ήταν άρρωστος και πέρασε τους ελέγχους, όμως έως και 20% του σπέρματός του περιείχε τη μεταλλαγμένη μορφή, προκαλώντας στα παιδιά το σπάνιο και σοβαρό σύνδρομο Li-Fraumeni.

Επτά κλινικές στην Ελλάδα είχαν προμηθευτεί από τον δότη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας, επτά κλινικές γονιμότητας στην Ελλάδα είχαν προμηθευτεί σπέρμα από τον Δανό δότη που φέρει την επικίνδυνη γενετική μετάλλαξη. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές Αρχές δεν απάντησαν στα αιτήματα των δημοσιογραφικών οργανισμών για παροχή πληροφοριών, επικαλούμενες νομικούς λόγους εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα ευρήματα της έρευνας σε παιδιά

Γιατροί ανέφεραν ότι από 67 γνωστές περιπτώσεις, 23 παιδιά είχαν την επικίνδυνη μετάλλαξη, ενώ δέκα είχαν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο. Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών από τον συγκεκριμένο δότη υπολογίζεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Μητέρες που γέννησαν με το σπέρμα του δότη ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά χρόνια αργότερα. Μία εξ αυτών δηλώνει:

«Ήταν απαράδεκτο να μου δοθεί σπέρμα που δεν ήταν ασφαλές. Τώρα δεν ξέρουμε πότε και ποιος καρκίνος θα εμφανιστεί».

Τα παιδιά που φέρουν τη μετάλλαξη χρειάζονται ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες, υπερηχογραφήματα και σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες προχωρούν σε προληπτική αφαίρεση μαστών.

Αδύνατος ο πλήρης γενετικός έλεγχος

Ειδικοί τονίζουν ότι ο πλήρης γενετικός αποκλεισμός επικίνδυνων μεταλλάξεων είναι πρακτικά αδύνατος. Ωστόσο, η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για αυστηρότερα όρια χρήσης δότη μετά από περιπτώσεις όπως εκείνη άνδρα που απέκτησε… 550 παιδιά μέσω δωρεάς.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής προτείνει νέο όριο 50 οικογενειών ανά δότη, ενώ προειδοποιεί για άγνωστες κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες όταν εκατοντάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν τον ίδιο βιολογικό πατέρα.

Σημειώνεται πως το σπέρμα του δότη πωλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας, η οποία παραδέχεται ότι χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά σε κάποιες χώρες, πέρα από τα προβλεπόμενα όρια. Συνολικά αξιοποιήθηκε από 67 κλινικές σε 14 χώρες.

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι σκέφτονται δότη σπέρματος

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες, όμως συνιστούν οι ενδιαφερόμενοι να ρωτούν:

αν ο δότης είναι από τη χώρα τους ή εισαγόμενος,

πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί και

ποια είναι τα όρια που εφαρμόζει η κλινική.

Παρά τα ερωτήματα που γεννά η υπόθεση, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η χρήση αδειοδοτημένων κλινικών παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή για ζευγάρια και γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί.