Σάλος στη Γαλλία: 16 συλλήψεις για μαζική σεξουαλική κακοποίηση μαθητών σε τρία σχολεία του Παρισιού

Δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη 20 Μαΐου στο πλαίσιο ενός σοβαρού σκανδάλου και αφορά σεξουαλική κακοποίηση μαθητών σε τρία σχολεία στο Παρίσι.

Ειδικότερα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 30 έως 51 ετών, οι οποίοι εργάζονταν ως υπεύθυνοι δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που στεγάζονται στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού κατηγορούνται για «σεξουαλικές πράξεις» εις βάρος περίπου είκοσι παιδιών. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ήρθε στο φως από συντονισμένη επιχείρηση των γαλλικών Αρχών έπειτα από καταγγελίες.

Από τις 16 συλλήψεις, δυο υπεύθυνοι εξωσχολικών δραστηριοτήτων προφυλακίστηκαν καθώς κατηγορούνται επισήμως για σεξουαλικά αδικήματα. Η γυναίκα τέθηκε υπό το καθεστώς του «προστατευόμενου μάρτυρα», και δεν της απαγγέλθηκαν ακόμη κατηγορίες.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία διέταξε την αποφυλάκιση 13 ακόμη ατόμων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους.

Εξετάστηκαν 44 μαθητές

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 44 μαθητές εξετάστηκαν από τη Μονάδα Προστασίας Ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία. Στους γονείς όλων των παιδιών προσφέρθηκε η δυνατότητα ψυχολογικής αξιολόγησης, ώστε να πραγματοποιηθούν πιο ολοκληρωμένες συνεντεύξεις. Παράλληλα, τους προτάθηκε και ιατροδικαστική εξέταση, με τη συναίνεση των οικογενειών να λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε σχετική απόφαση.

Η εισαγγελία συνεργάστηκε επίσης με την οργάνωση Paris Victim Assistance, ώστε να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τις οικογένειες των παιδιών και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ενημέρωσης και υποστήριξης.

Πολλαπλές έρευνες σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, έδωσε επίσης νέα στοιχεία για τις έρευνες σχετικά με περιστατικά που ενδέχεται να συνέβησαν σε σχολικά ή εξωσχολικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία: περίπου 100 έρευνες αφορούν νηπιαγωγεία, περίπου 20 αφορούν δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς.

«Οι έρευνες προχωρούν επιτέλους με τη σοβαρότητα που απαιτούν τα καταγγελλόμενα περιστατικά», δήλωσε στο AFP ο Μπαρκα Ζερουάλι, εκπρόσωπος της συλλογικότητας #MeTooSchool. Όπως ανέφερε, πολλές οικογένειες αισθάνονταν επί μήνες ότι δεν εισακούγονταν.

Ο δικηγόρος Julien Roelens, που εκπροσωπεί γονείς μαθήτριας του νηπιαγωγείου Saint-Dominique, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών για σεξουαλική βία σε εξωσχολικές δραστηριότητες, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη ανακούφιση» για τις οικογένειες.

Την ίδια στιγμή, ο νέος σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Emmanuel Grégoire, χαιρέτισε την «επιτάχυνση των ερευνών» και υπενθύμισε ότι στις αρχές Απριλίου είχε ανακοινώσει σχέδιο δράσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τις οποίες χαρακτήρισε «απόλυτη προτεραιότητα».

Ωστόσο, το σκάνδαλο συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η εφημερίδα Le Parisien αποκάλυψε ότι εργαζόμενος σε υπηρεσίες νεολαίας, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε σχολείο του 11ου διαμερίσματος, είχε ήδη συλληφθεί το 2024 για παρόμοια περιστατικά σε άλλο σχολείο της περιοχής. Ο Emmanuel Grégoire ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την επαναπρόσληψη του συγκεκριμένου υπαλλήλου.