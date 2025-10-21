Σάλος στη Γαλλία με Αριστερό βουλευτή:Έκρυψε το πανάκριβο ρολόι του πριν κάνει δηλώσεις - Υποκρισία

Στη Γαλλία έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά του Λουί Μπουαγιάρ, βουλευτή του αριστερού κόμματος του Ζαν-Λικ Μελανσόν, μετά από ένα περιστατικό που καταγράφηκε στους διαδρόμους της Εθνοσυνέλευσης και έγινε viral στα social media. Το επεισόδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Μπουαγιάρ είναι γνωστός για την αντικαπιταλιστική ρητορική του και τις αιχμηρές δηλώσεις του κατά των πλουσίων, ενώ πολλοί σχολιαστές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του.

Ο Λουί Μπουαγιάρ, μέλος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» παραχώρησε την περασμένη Πέμπτη ζωντανή συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, την ώρα που οι βουλευτές ετοιμάζονταν να ψηφίσουν την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει το κόμμα του Μελανσόν εναντίον του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στη δήλωσή του, ο Μπουαγιάρ υποστήριξε ότι «ο γαλλικός λαός βλέπει τη γελοιότητα μιας κατάστασης που έχει διαρκέσει υπερβολικά», προσθέτοντας πως ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν άντεξαν πολύ στην πρωθυπουργία και ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Λεκορνί. Αναφέρθηκε επίσης στον νέο προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε παράδειγμα «κοινωνικής βίας», επισημαίνοντας αυξήσεις φόρων στους μαθητευόμενους, μειώσεις στα επιδόματα στέγασης και αύξηση της τιμής των φαρμάκων.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη συνέντευξη, οι κάμερες κατέγραψαν μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο βουλευτής, γνωστός για την αντικαπιταλιστική του ρητορική, φαίνεται να αφαιρεί διακριτικά ένα πολυτελές ρολόι από τον καρπό του και να το βάζει στην τσέπη του, προτού εμφανιστεί ζωντανά στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε καταιγισμό επικριτικών σχολίων, με πολλούς να μιλούν για «υποκρισία» και «διπλά μέτρα» εκ μέρους του βουλευτή που καταγγέλλει την πολυτέλεια των άλλων, ενώ φέρεται να την απολαμβάνει ο ίδιος.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο βουλευτής Λουί Μπουαγιάρ ανάρτησε ένα βίντεο για να δώσει εξηγήσεις. «Η ακροδεξιά σχολιάζει το ρολόι μου, ακόμα και ο πρόεδρος της Αργεντινής ασχολήθηκε μαζί μου. Ωστόσο, λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν έχω Rolex. Έχω ένα Tissot που κοστίζει 295 ευρώ. Μου το έκαναν δώρο οι φίλοι μου για τα 25α γενέθλιά μου. Για να μη χτυπάει όταν μιλάω στην τηλεόραση, συνήθως το βγάζω πριν βγω στον αέρα», είπε και κατηγόρησε τα ΜΜΕ που διαδίδουν παραπληροφόρηση σε βάρος του.