Σάλος στη Γερμανία: Θα έβγαζαν «στο σφυρί» αντικείμενα του Ολοκαυτώματος - Ακυρώθηκε στο παρά πέντε

Ακυρώθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της στο Νέους στη δυτική Γερμανία, η δημοπρασία αντικειμένων και εγγράφων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.



Ο επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών επιβεβαίωσε την ακύρωση της δημοπρασίας στον Ναθαναήλ Λιμίνσκι, ανώτερο αξιωματούχο της περιφερειακής κυβέρνησης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λιμίνσκι, όπως μετέδωσε η DW.



Πριν από την ακύρωση, η Διεθνής Επιτροπή Άουσβιτς (IAC) είχε καλέσει τον οίκο δημοπρασιών Felzmann να μην πραγματοποιήσει την εκδήλωση. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της IAC, Κριστόφ Χόιμπνερ, χαρακτήρισε τη δημοπρασία «κυνική και αναιδής». Δήλωσε ότι η ιστορία των επιζώντων του Ολοκαυτώματος «γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικό κέρδος».

«Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διώξεις και το Ολοκαύτωμα ανήκουν στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε. «Θα πρέπει να εκτίθενται σε μουσεία ή σε εκθέσεις σε μνημεία και να μην υποβαθμίζονται σε αντικείμενα εμπορίου».

Οι πολιτικοί χαιρετίζουν την ακύρωση της δημοπρασίας

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, χαρακτήρισε επίσης τη δημοπρασία «προσβλητική». Σε μια ανάρτηση στο X, έγραψε ότι ο ίδιος και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ «συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο πρέπει να αποτραπεί» και αργότερα δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένος που άκουσε ότι η δημοπρασία ακυρώθηκε.

Χαιρετίζοντας την ακύρωση, ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ δήλωσε στο dpa ότι αναμένει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή τέτοιων δημοπρασιών στο μέλλον.



«Τα έγγραφα ή οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων των ναζιστών δραστών που προσφέρθηκαν στη δημοπρασία δεν προορίζονται για ιδιωτικές συλλογές», είπε. «Αυτά τα ιστορικά έγγραφα που μαρτυρούν τα δεινά και τα εγκλήματα ανήκουν σε μνημεία, μουσεία και ερευνητικά ιδρύματα».

Τι επρόκειτο να δημοπρατηθεί

Σε μια λίστα που έχει αφαιρεθεί από τον ιστότοπό της, η Felzmann είχε περιγράψει μια συλλογή εγγράφων στη δημοπρασία της με τίτλο «Σύστημα Τρόμου Τόμος II», με αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1933 έως το 1945.



Μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων υπήρχαν ναζιστικά έγγραφα σχετικά με μια αναγκαστική στείρωση που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου.