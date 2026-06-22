Σάλος στη Νέα Υόρκη: Καφέ επέστρεψε χρήματα σε φιλοϊσραηλινό βουλευτή -«Δεν έχουμε χυμό γενοκτονίας»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η απόφαση καφετέριας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης να επιστρέψει τα χρήματα που πλήρωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν για έναν καφέ, εξαιτίας των πολιτικών του θέσεων σχετικά με το Ισραήλ.

Η καφετέρια Poetica Coffee, που βρίσκεται στη συνοικία Γουίλιαμσμπεργκ, δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αποκάλυπτε ότι προχώρησε σε επιστροφή 9,82 δολαρίων στον βουλευτή, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφία του μέσα στο κατάστημα.

Στην ανάρτηση, οι υπεύθυνοι του καταστήματος επιτέθηκαν στον Γκόλντμαν για τη στήριξή του προς το Ισραήλ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν εξυπηρετούν «ρατσιστές, φασίστες, ομοφοβικούς και υποστηρικτές γενοκτονίας». Παράλληλα, υποστήριξαν ότι αν τον είχαν αναγνωρίσει νωρίτερα, δεν θα του επέτρεπαν καν να πραγματοποιήσει την αγορά.

«Γεια σας, βουλευτή Νταν Γκόλντμαν. Βλέπουμε ότι περάσατε σήμερα από το κατάστημά μας για έναν καφέ. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γεύση από “χυμό γενοκτονίας”; Ή εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε να ξεχωρίσετε τη διαφορά;», ανέφερε η ανάρτηση, κάνοντας προφανώς αναφορά στη στήριξη που παρέχει ο Γκόλντμαν στο Ισραήλ και στις κατηγορίες ότι η χώρα έχει διαπράξει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει η New York Post.

«Βλέπετε, εδώ στο Poetica δεν εξυπηρετούμε ρατσιστές, φασίστες, ομοφοβικούς, υποστηρικτές της γενοκτονίας ή οποιονδήποτε βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Κρίμα που δεν σας αναγνωρίσαμε αμέσως, γιατί θα σας είχαμε διώξει. Σας επιστρέψαμε τα χρήματά σας, δεν τα χρειαζόμαστε (άλλωστε πιθανότατα προέρχονται από την AIPAC). Απολαύστε την ήττα σας την Τρίτη. Και μην ξαναπατήσετε στο Poetica».

Θύελλα αντιδράσεων

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, κυρίως από μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, αλλά και από πολίτες που επεσήμαναν ότι η στάση της επιχείρησης έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που η ίδια προβάλλει στην ιστοσελίδα της. Συγκεκριμένα, η Poetica Coffee διακηρύσσει ότι αντιμετωπίζει κάθε επισκέπτη με «άνευ όρων αξιοπρέπεια» και ότι η πόρτα της είναι ανοιχτή για όλους.

Μεταξύ όσων επέκριναν δημόσια την κίνηση της καφετέριας ήταν και ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρώην δημοτικός σύμβουλος του Κουίνς, Ρόρι Λάνκμαν, ο οποίος χαρακτήρισε προβληματική τη ρητορική της ανάρτησης, ιδιαίτερα τις αναφορές στην American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Από την πλευρά του, ο Νταν Γκόλντμαν δήλωσε ότι λυπήθηκε όταν είδε τη δημοσίευση, εξηγώντας πως είχε αγοράσει τον καφέ ως ένδειξη ευγένειας προς την υπάλληλο που επέτρεψε στην επτάχρονη κόρη του να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του καταστήματος, παρότι δεν είχαν πραγματοποιήσει κάποια αγορά.

«Η υπάλληλος ήταν εξαιρετικά ευγενική με εμένα και την κόρη μου. Αγόρασα έναν καφέ για να ανταποδώσω την καλοσύνη της. Ελπίζω τουλάχιστον να έλαβε το φιλοδώρημα που της άξιζε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ερωτηθέντες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόμενοι της καφετέριας αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω την υπόθεση, περιοριζόμενοι να δηλώσουν ότι «στεκόμαστε απέναντι στη γενοκτονία».