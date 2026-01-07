Σάλος στη Νέα Υόρκη με τον Μαμντάνι - Αυξήθηκε η τιμή του μετρό ενώ ορκίστηκε να γίνει δωρεάν

Οι μετακινήσεις στη Νέα Υόρκη είναι πλέον πιο ακριβές, καθώς οι αυξήσεις στις μεταφορές τέθηκαν επίσημα σε ισχύ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Οι μετακινήσεις με το μετρό και το λεωφορείο για τους περισσότερους πολίτες κοστίζουν πλέον 10 σεντς περισσότερο, καθώς το βασικό εισιτήριο αυξήθηκε από 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια.

Φυσικά ο πρώτος που δέχτηκε επικρίσεις από τους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου» δεν ήταν άλλος από τον δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε υποσχεθεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν δωρεάν. «Ως δήμαρχος, θα κάνω κάθε λεωφορείο γρήγορο και δωρεάν», δήλωσε ο Μαμντάνι σε προεκλογικό σποτ το 2025.

Από την πλευρά, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νέας Υόρκης απάντησε στην είδηση ​​και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να κάνει τα πιο αργά λεωφορεία στην Αμερική γρήγορα και δωρεάν αλλά... όχι τώρα.

«Σήμερα, τα εισιτήρια του μετρό και των λεωφορείων της Νέας Υόρκης αυξήθηκαν από 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια. Πέρασα το βράδυ ταξιδεύοντας με το μοναδικό δωρεάν λεωφορείο στην πόλη, το Q70, για να ακούσω τι σημαίνει μια δωρεάν διαδρομή για τους Νεοϋορκέζους», έγραψε ο δήμαρχος στο X την Κυριακή.

Ο Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του την Πέμπτη. Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία του, δήλωσε: «Το να επιβιβάζεστε σε λεωφορείο χωρίς να ανησυχείτε για την αύξηση του εισιτηρίου ή αν θα αργήσετε στον προορισμό σας δεν θα θεωρείται πλέον ένα μικρό θαύμα—γιατί θα κάνουμε τα λεωφορεία γρήγορα και δωρεάν».

Πάντως, η απόφαση είχε ληφθεί πολύ πριν εκλεγεί ο Μαμντάνι. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών (MTA) ενέκρινε αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων.

Σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένας χρήστης του X έσπευσε να σχολιάσει αυτή την απόφαση γράφοντας: «Ο Μαμντάνι μας υποσχέθηκε δωρεάν μεταφορά, αλλά το μόνο που πήραμε ήταν υψηλότερη τιμή».

Ένας άλλος χρήστης του X τόνισε: «Τα εισιτήρια των λεωφορείων και του μετρό στη Νέα Υόρκη εκτοξεύονται στα 3 δολάρια από σήμερα. Ο καλός δήμαρχος υποσχέθηκε δωρεάν. Ξεγελάστηκα!»

Ένας τρίτος προσπάθησε να δικαιολογήσει την αλλαγή σημειώνοντας «ανέλαβε το αξίωμα εδώ και 3 ημέρες» και «η αύξηση των κομίστρων ορίστηκε τον Σεπτέμβριο».