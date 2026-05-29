Σάλος στη Βραζιλία με Νεϊμάρ: Θλάση στη γάμπα και ερωτήματα για την κλήση του

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η κατάσταση του Νεϊμάρ, λίγες ημέρες μετά την κλήση του στην αποστολή της «Σελεσάο» για τοΠαγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε σοβαρότερος απ’ ό,τι είχε αρχικά παρουσιαστεί.

Ο σταρ της Σάντος απουσίασε από την πρώτη προπόνηση της Βραζιλίας την Πέμπτη (28/5), με τον γιατρό της εθνικής ομάδας, Ροντρίγκο Λασμάρ, να επιβεβαιώνει πως ο 33χρονος επιθετικός υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στη γάμπα και όχι απλό οίδημα, όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά.

Η αποκάλυψη αυτή έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή, τη στιγμή που το ιατρικό επιτελείο της Βραζιλίας είχε ήδη στα χέρια του τις εξετάσεις του παίκτη από τη Σάντος.

Ο έμπειρος άσος αναμένεται να χάσει τόσο τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Παναμά και Αίγυπτο όσο και την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο στις 13 Ιουνίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η Σάντος πήρε δημόσια θέση υπέρ του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως όλες οι εξετάσεις είχαν αποσταλεί εγκαίρως στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας πριν από την ανακοίνωση της αποστολής.

«Το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας περιλαμβάνει και επαγγελματίες της Σάντος που παρακολουθούν τον Νεϊμάρ εδώ και πάνω από δέκα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης ομάδας.