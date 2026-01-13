Σάλος στη Βρετανία με κυβερνητικό account στο Tiktok με βίντεο απελάσεων μεταναστών

Σάλο και προβληματισμό έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης και κυρίως του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαινιάσει λογαριασμό στο TikTok για να προβάλει βίντεο με συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Μάλιστα στο πρώτο βίντεο που αναρτήθηκε στην εν λόγω πλατφόρμα ανακοινώθηκε πως έχει προχωρήσει σε έναν αριθμό ρεκόρ συλλήψεων για αδήλωτη εργασία.

Ο επίσημος λογαριασμός φέρει την ονομασία «Secure Borders UK» και μετράει ήδη πάνω από 1.400 εγγεγραμμένους χρήστες την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Μάλιστα ως λεζάντα αναγράφεται το σύνθημα «Να αποκαταστήσουμε την τάξη και τον έλεγχο των συνόρων μας».

Στο πρώτο βίντεο, διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, άνθρωποι, τα πρόσωπα των οποίων δεν διακρίνονται έπειτα από τεχνική επεξεργασία, συλλαμβάνονται σε εφόδους της αστυνομίας και άλλοι να συνοδεύονται σε αεροπλάνα φορώντας χειροπέδες. Το βίντεο ολοκληρώνεται με το μήνυμα: «Είναι μόνο η αρχή».

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ μετά την εκλογή της τον Ιούλιο του 2024, υποσχέθηκε να δώσει μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συμμορίες διακινητών, χωρίς αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

The question every American Government official is asking the UK



"HOW CAN AN ISLAND NOT SECURE ITS BORDERS?" pic.twitter.com/ux2cGczswg — Basil the Great (@BasilTheGreat) January 13, 2026

«Αξιοθρήνητο, γελοίο»

Ο Κρις Φίλιπ, υπεύθυνος θεμάτων εσωτερικής ασφαλείας για τους Συντηρητικούς, έκρινε πως αυτός ο νέος λογαριασμός στο TikTok είναι ένα «αξιοθρήνητο κόλπο», χαρακτηρίζοντας «γελοία» την ιδέα ότι θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους διάπλους.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση αρωγής στους πρόσφυγες Freedom From Torture, κατήγγειλε ένα «λαϊκιστικό και απάνθρωπο περιεχόμενο, που σχεδιάστηκε για να αποσπάσει την προσοχή και να διχάσει».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι έλεγχοι και οι συλλήψεις για αδήλωτη εργασία έχουν ανέλθει σε «έναν αριθμό ρεκόρ» υπό την κυβέρνηση των Εργατικών.

Περίπου 17.400 έλεγχοι έγιναν το διάστημα μεταξύ Ιουλίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχειρήσεις που κρίθηκαν «ύποπτες», όπως κουρεία, εστιατόρια takeaway ή στούντιο περιποίησης άκρων, ανέφερε το Home Office.

Οι αρχές προχώρησαν σε 12.300 συλλήψεις το ίδιο διάστημα.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προασπίστηκε την εντατικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, που στοχεύει «οι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που εργάζονται στην παραοικονομία να μην έχουν μέρος να κρυφτούν».