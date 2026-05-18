Σάλος στη Βρετανία: Κοκαΐνη 8 εκ. ευρώ σε φορτίο που ανήκε σε εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε κάθειρξη άνω των 13 ετών καταδικάστηκε από τη βρετανική δικαιοσύνη σήμερα Δευτέρα (18/5), ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε ρούχα της εταιρείας Skims, η οποία ανήκει στην Κιμ Καρντάσιαν, αφού έκρυψε κοκαΐνη εκτιμώμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ στο φορτίο του.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ, ένας 40χρονος Πολωνός, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 από στελέχη των τελωνειακών αρχών στο Χάργουιτς, ένα λιμάνι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, κατά την άφιξή του με φέριμποτ από το Χουκ φαν Χόλαντ, στην Ολλανδία.

Το φορτηγό του, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες ρούχα και εσώρουχα της μάρκας Skims, είχε τότε περάσει από ακτίνες Χ.

Φωτό: NINA PROMMER/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένοχος δήλωσε ο οδηγός-«βαποράκι»

«Το φορτίο ήταν νόμιμο και ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας είχαν εμπλακεί στη διακίνηση, όμως (...) μια κρυψώνα είχε ενσωματωθεί στην επένδυση των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου οχήματος», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 90 πακέτα με ένα κιλό κοκαΐνη στο καθένα εξ αυτών, εμπορικής αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων στερλινών (8,28 εκατομμυρίων ευρώ), υπογράμμισε η Υπηρεσία.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ αρνήθηκε αρχικά πως γνώριζε για την παρουσία των ναρκωτικών στο φορτηγό, όμως εντέλει δήλωσε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ομολόγησε πως δέχτηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά ως αντάλλαγμα για μια αμοιβή ύψους 4.500 ευρώ.

Καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Τσέλμφορντ σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ