Σάλος στη Βρετανία: Οι Εργατικοί «σβήνουν» την Αυτού Μεγαλειότητα από την κυβέρνηση

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται η κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία, μετά την απόφασή της να χρησιμοποιεί στις επίσημες επικοινωνίες της τον όρο «Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» (UK Government) αντί για «Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας» (HM Government).

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, όταν ο υπουργός Νικ Τόμας-Σάιμοντς, απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση συντηρητικού βουλευτή, επιβεβαίωσε ότι από τον Ιούλιο του 2024 με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κιρ Στάρμερ, ελήφθη «στρατηγική απόφαση» ώστε η διατύπωση «UK Government» να αποτελεί την κύρια ταυτότητα στις επικοινωνίες με το κοινό.

Ο συντηρητικός βουλευτής Άλεξ Μπέργκχαρτ έκανε λόγο για προσπάθεια «σιωπηρής διαγραφής της παράδοσης», ενώ μέρος του βρετανικού Τύπου έκανε λόγο για «υποβάθμιση» του ρόλου του βασιλιά Καρόλου Γ’. Το Συντηρητικό Κόμμα υποστήριξε ότι η αλλαγή δείχνει «έλλειψη σεβασμού προς τους εθνικούς θεσμούς».

This is a massive red flag.

Dropping “His Majesty’s” is not simply aesthetics or style. It’s constitutional vandalism. By removing the “HM” Starmer’s Labour government is trying to remove the habit of accountability. They’re deliberately trying to get you to forget the https://t.co/kyEoaz4zla pic.twitter.com/TrMTmjUN9o — LadyCBBBB (@Carole1258) February 11, 2026

Μετά τις αντιδράσεις, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ διευκρίνισε ότι η ονομασία «HM Government» θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται όπου κρίνεται συναφές. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του 2022, η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελούσε το κύριο σήμα των κυβερνητικών επικοινωνιών, ενώ ο όρος «UK Government» χρησιμοποιούνταν κυρίως στο εξωτερικό ή σε επικοινωνίες που αφορούσαν το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, Γκράχαμ Σμιθ, χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας ότι «αντανακλά τον πραγματικό ρόλο της κυβέρνησης, που είναι να υπηρετεί τον πληθυσμό».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Savanta που δημοσιοποιήθηκε από τη Republic, το 45% των Βρετανών δηλώνει ότι εξακολουθεί να στηρίζει τη μοναρχία, σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια βρίσκεται ξανά υπό πίεση λόγω των σχέσεων του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.