Σάλος στην Αγγλία: Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά τη σύλληψη πρώην διεθνή παίκτη της Εθνικής Αγγλίας και της Premier League της δεκαετίας του 2010, με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν ο παλαίμαχος άσος επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Έσεξ, ο ποδοσφαιριστής προσήχθη κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαβατηρίων, όταν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Η υπόθεση αφορά μια παλαιότερη απόπειρα βιασμού, η οποία δεν είναι πρόσφατη. Όπως αποκαλύπτει η The Sun, η καταγγελία έγινε πριν από λίγες εβδομάδες από την πρώην σύντροφο του παίκτη, η οποία ισχυρίζεται ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

🇬🇧 England Star In 'Rape' Arrest



Ex-England & Premier League footie star arrested on suspicion of attempted rape as he was about to fly out of the UK

Αν και τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή δεν έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν την είδηση της σύλληψης, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026. Ερωτηματικά, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ο πρώην διεθνής, ο οποίος φέρεται να είχε πολλές δημόσιες εμφανίσεις το προηγούμενο διάστημα (πιθανόν ως σχολιαστής σε αθλητικές εκπομπές), συνελήφθη μόνο κατά την προσπάθειά του να διαφύγει στο εξωτερικό