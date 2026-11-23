Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Αλγερίας, το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου και συγκεντρώνει έντονες επικρίσεις για την έλλειψη σεβασμού των πρωταγωνιστών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εθιμοτυπικού χαιρετισμού πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αλγερ και την Ακμπούγια τη 10η αγωνιστική, αρκετοί ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων αρνήθηκαν να σφίξουν το χέρι της τέταρτης διαιτητή, Χούια Ζέκρα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η διαιτητής άπλωσε το χέρι της για να τους χαιρετήσει, ωστόσο οι παίκτες την προσπέρασαν, αποφεύγοντας τη χειραψία, ενώ ελάχιστοι περιορίστηκαν σε έναν τυπικό χαιρετισμό με γροθιά.

Στα social media υπήρξαν αναφορές ότι η συμπεριφορά των παικτών μπορεί να σχετίζεται με θρησκευτικούς ή πολιτισμικούς λόγους. Ωστόσο, κανείς από τους ποδοσφαιριστές δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημη εξήγηση για την επιλογή του.

Πλέον, μένει να φανεί αν η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας θα εξετάσει το περιστατικό ή αν θα υπάρξει κάποια πειθαρχική εξέλιξη.