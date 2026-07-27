Σάλος στην Αλβανία: Βίντεο δείχνει βουλευτή να αρπάζει απόρρητη συμφωνία και να τρέχει στη Βουλή

Ένταση και πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία η υπόθεση που αφορά τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, Agron Shehaj, ο οποίος φέρεται να αποχώρησε από αίθουσα της Βουλής έχοντας στην κατοχή του έγγραφο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κρατούσε μέχρι σήμερα κρυφό.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για συμφωνία που αφορά δάνειο ύψους 302 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του αλβανικού στρατού.



Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει τον βουλευτή να κατεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες του Κοινοβουλίου, κρατώντας έγγραφα στα χέρια του. Πίσω του εμφανίζεται μία ανώτερη υπάλληλος της Βουλής, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κατατεθεί, προσπάθησε να τον σταματήσει και να ανακτήσει το έγγραφο, με αποτέλεσμα να πέσει στις σκάλες και να τραυματιστεί.

Η καταγγελία κατά του βουλευτή

Σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε, ο βουλευτής εισήλθε στην αίθουσα «Gerti Bogdani», όπου φυλασσόταν το έγγραφο της συμφωνίας, και παρά τις υποδείξεις του προσωπικού της Βουλής ότι το υλικό μπορούσε να μελετηθεί μόνο εντός της αίθουσας, φέρεται να πήρε το φυσικό αντίγραφο και να αποχώρησε.



Στο αίτημα αναφέρεται ότι ο βουλευτής «δεν αποδέχτηκε τη νομική εξήγηση», άρπαξε το έγγραφο και έφυγε από την αίθουσα, ενώ η σύμβουλος που τον ακολούθησε, στην προσπάθειά της να το ανακτήσει, έπεσε από τις σκάλες.

Οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για «σοβαρή παραβίαση» της νομοθεσίας περί διαβαθμισμένων πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση του εγγράφου από την αίθουσα συνιστά παράβαση των κανόνων ασφαλείας.

Αντιμέτωπος με ποινή αποκλεισμού 60 ημερών

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε την επιβολή πειθαρχικού μέτρου αποκλεισμού του βουλευτή από τις εργασίες της Βουλής για 60 ημέρες, καθώς και την παραπομπή της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές και ειδικότερα στην Ειδική Δομή κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK).



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ο βουλευτής απέκτησε πρόσβαση στο έγγραφο, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό απομακρύνθηκε από τον χώρο όπου φυλασσόταν.

