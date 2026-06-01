Σάλος στην Ιαπωνία: Διεθνής βολεϊμπολίστας συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην εθνική ομάδα βόλεϊ της Ιαπωνίας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, καθώς ο διεθνής κεντρικός Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας, με την ιαπωνική ομοσπονδία να αντιδρά άμεσα, θέτοντας τον 26χρονο αθλητή εκτός αποστολής για το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Κίνα.

Η Ιαπωνία θα συμμετάσχει στον συγκεκριμένο όμιλο μαζί με τις εθνικές ομάδες της Κίνας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας, ωστόσο θα στερηθεί μία από τις βασικές της επιλογές στο κέντρο του φιλέ.

Μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψης, οι αρμόδιες αρχές και η ομοσπονδία προχώρησαν σε επιπλέον ελέγχους σε ακόμη τέσσερις αθλητές της εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, κανένας από τους υπόλοιπους παίκτες δεν βρέθηκε θετικός, ενώ τα ονόματά τους δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία βόλεϊ της Ιαπωνίας εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους χορηγούς και όλους τους εμπλεκόμενους με το άθλημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα, με στόχο τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας και του κύρους του ιαπωνικού βόλεϊ.