Σάλος στην Ισπανία: Παίκτης της Ατλέτικο αυτοϊκανοποιούταν με ρατσιστικά ηχητικά μηνύματα

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα στην Ιταλία και την Ισπανία που αφορούν τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει γυναίκα από την Ιταλία, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα φωνητικά μηνύματα και συνομιλίες μέσω Instagram, ο 23χρονος αμυντικός φέρεται να της ζητούσε ηχογραφημένα μηνύματα με προσβλητικό και ρατσιστικό περιεχόμενο για την αυτοϊκανοποίησή του!

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An Italian woman has revealed horrifying DMs from Atletico Madrid player Matteo Ruggeri.



• The video shows Ruggeri paying women to send him blasphemous and racist voice messages insulting Black people and other minorities in a sensual voice.



• He then… pic.twitter.com/I69FVRka8S — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026

Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι δεχόταν οικονομική αμοιβή για τα συγκεκριμένα μηνύματα και ότι της δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενό τους. Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τον ποδοσφαιριστή ή την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου αρκετοί φίλαθλοι ζητούν από τον ισπανικό σύλλογο να εξετάσει το θέμα και να τοποθετηθεί δημόσια. Προς το παρόν, η Ατλέτικο δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση και η υπόθεση παραμένει στο στάδιο των καταγγελιών που κυκλοφορούν στα ιταλικά και ισπανικά μέσα ενημέρωσης.