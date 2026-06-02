Τρόμος στην Καλαβρία: 4 μετανάστες, εργάτες γης, κάηκαν ζωντανοί σε μίνι βαν - Βίντεο ντοκουμέντο

Η αστυνομία στην Ιταλία συνέλαβε δύο Πακιστανούς υπηκόους για την υπόθεση τεσσάρων μεταναστών, εργατών γης, που βρέθηκαν νεκροί σε ένα καμένο μίνι βαν, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.



Το όχημα βρέθηκε σε ένα βενζινάδικο κοντά σε ένα χωριό σε μια τεράστια αγροτική περιοχή στη νότια περιοχή της Καλαβρίας. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας φέρεται να έδειξαν δύο άτομα να μπλοκάρουν τις πόρτες του βαν από έξω και να ρίχνουν υγρό μέσα για να προκαλέσουν φωτιά.



Σύμφωνα με αναφορές, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί 14 περιπτώσεις εμπρησμών σε αυτοκίνητα και μίνι βαν που μετέφεραν Πακιστανούς στην περιοχή, όπου υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μεταναστών σχετικά με την κατανομή των γεωργικών εργασιών και της στέγασης.



Οι πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο ενός φλεγόμενου βαν περίπου στις 13:00 τοπική ώρα (11:00 GMT) την Τρίτη. Αφού έσβησαν τις φλόγες, έκαναν την αποτρόπαια ανακάλυψη τεσσάρων απανθρακωμένων πτωμάτων μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τρεις Αφγανοί και ένας Πακιστανός, όλοι εργαζόμενοι στη γεωργία.

Τι ισχυρίστηκε επιζών

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν αργότερα βάσει στοιχείων από το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ανέφεραν οι αναφορές. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας πέμπτος άνδρας από το Αφγανιστάν επέζησε της επίθεσης. Ο επιζών δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι κατάφερε να ξεφύγει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο σπάζοντας ένα από τα παράθυρα.

Ισχυρίστηκε ότι προέκυψε διαμάχη αφότου οι δύο συλληφθέντες απαίτησαν χρήματα για τη μεταφορά από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, τα οποία αρνήθηκαν να πληρώσουν. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εργάτες δεν είχαν πληρωθεί για την εργασία τους στα χωράφια με φράουλες της περιοχής, παρόλο που τους είχαν δοθεί τρόφιμα και στέγαση.

Οι δολοφονίες έχουν σοκάρει την Ιταλία. Ο περιφερειακός πρόεδρος της Καλαβρίας, Ρομπέρτο ​​Οκιούτο, δήλωσε ότι η είδηση ​​της επίθεσης «κλονίζει την πίστη στην ανθρωπότητα», προσθέτοντας ότι ήταν «απάνθρωπη».