Σάλος στην Κόστα Ρίκα: Εκτός εθνικής ομάδας παίκτες λόγω εμπλοκής σε πυροβολισμούς

Αναταραχή έχει δημιουργηθεί στην Κόστα Ρίκα, έπειτα από εμπλοκή ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας σε πυροβολισμούς σε μπαρ. Ο Κένεθ Βάργκας, μεταγραφικός στόχος της Καλαμάτας που επέστρεψε στην Stoiximan Super League και μερικοί συμπαίκτες του «πρωταγωνίστησαν» σε ένα αδιανόητο περιστατικό.

Ο Βάργκας ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε μπαρ στην Κόστα Ρίκα, μαζί με δύο ακόμη διεθνείς συμπαίκτες του. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως αυτοκίνητο ποδοσφαιριστή δέχθηκε πέντε σφαίρες, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση.

Η υπόθεση είχε άμεσες συνέπειες, καθώς η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε τη διακοπή του δανεισμού του παίκτη, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κόστα Ρίκα τον απέκλεισε από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών με Κολομβία και Αγγλία.