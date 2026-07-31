Την ώρα που η Πάρος έδινε μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά, ένα βίντεο από τοπικό πανηγύρι έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες, στις οποίες διακρίνονται άνθρωποι να χορεύουν ενώ στο βάθος φαίνεται η φωτιά, προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και διαφορετικές ερμηνείες.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τη σελίδα Forecast Weather Greece και δείχνει δεκάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πανηγύρι, ενώ πίσω τους διακρίνεται η πυρκαγιά να καίει στις πλαγιές του βουνού.

Η αντίθεση ανάμεσα στο γιορτινό κλίμα και στις εικόνες της φωτιάς ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονο σχολιασμό, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξη και την αγανάκτησή τους βλέποντας το γλέντι να βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που το νησί δοκιμαζόταν από μια μεγάλη καταστροφή.

Διχασμός στα social media

Κάτω από το βίντεο αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση.

Αρκετοί σχολίασαν ότι η εικόνα προκαλεί αίσθηση, δεδομένου ότι την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες και σε ορισμένες περιοχές είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις και πραγματοποιούνταν επιχειρήσεις προστασίας κατοίκων και περιουσιών.

Υπήρξαν όμως και χρήστες που επισήμαναν ότι δεν είναι βέβαιο πως όλοι όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι γνώριζαν την πραγματική έκταση της πυρκαγιάς ή ότι το σημείο βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, καλώντας να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα μόνο από τις εικόνες.

Η μεγάλη μάχη με τις φλόγες

Η πυρκαγιά στην Πάρο κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά κατέκαψε περίπου 10.000 στρέμματα, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές και κρατώντας το νησί σε κατάσταση συναγερμού για πολλές ώρες.