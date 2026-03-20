Σάλος στην Τουρκία: 21χρονος ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε ενώ οδηγούσε

Η κοινωνία της Κωνσταντινούπολης είναι σοκαρισμένη λόγω της δολοφονίας του 21χρονου ποδοσφαιριστή Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί το βράδυ της Πέμπτης (19/3) στην περιοχή Ουμράνιγιε.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην γειτονική χώρα, ο νεαρός ήταν στο αυτοκίνητό του όταν δέχτηκε πυροβολισμούς από αγνώστους, με αποτέλεσμα να μην αντέξει, και να καταλήξει. Οι τουρκικές αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση, διερευνώντας τις συνθήκες της επίθεσης, καθώς υπάρχει και υλικό από κάμερες. Στο αμάξι βρισκόταν και ένας φίλος του θύματος, ο ράπερ Κανμπέι ο οποίος περιέγραψε αυτά που βίωσε λέγοντας: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Να αναφέρουμε πως οι αρχές κάναν ήδη μια προσαγωγή, αυτή της μουσικού και πρώην συντρόφου του θύματος, Αλέινα Καλαϊτσιόγλου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.