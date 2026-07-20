Σάλος στην Τουρκία: Η κρατική τηλεόραση «έκοψε» το σόου του ημιχρόνου στον τελικό του Μουντιάλ

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η επιλογή της κρατικής τηλεόρασης TRT κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.



Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η TRT, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης στη χώρα, δεν πρόβαλε το καλλιτεχνικό σόου του ημιχρόνου. Αντί αυτού, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν διαφημιστικό διάλειμμα και ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου από τους σχολιαστές του σταθμού.



Το σόου του ημιχρόνου φέρεται να περιλάμβανε εμφανίσεις διεθνώς γνωστών καλλιτεχνών, όπως η Shakira, η Madonna, ο Justin Bieber και το συγκρότημα BTS. Ωστόσο, το τουρκικό κοινό που παρακολουθούσε τον αγώνα μέσω της TRT δεν είχε τη δυνατότητα να δει το πρόγραμμα.



Η απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης της Τουρκίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν μεταδόθηκε το καλλιτεχνικό μέρος του τελικού. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την TRT σχετικά με τους λόγους της συγκεκριμένης επιλογής.