Σάλος στην Τουρκία και ρηματική διακοίνωση για ανάρτηση της Πολεμικής Αεροπορίας
Μεγάλη αναταραχή στην Τουρκία από μια φωτογραφία της Πολεμικής Αεροπορίας με τα C-130.
Έντονη αντίδραση προκάλεσε στην Τουρκία μία ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στα κοινωνικά δίκτυα, οδηγώντας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να εκδώσει ρηματική – προφορική – διακοίνωση προς την Αθήνα, ενώ τουρκικά ΜΜΕ και social media πλημμύρισαν από επικριτικά σχόλια.
Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας με ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και τη λεζάντα «Φωτογραφία της ημέρας».
Η ανάρτηση, σύμφωνα με την Άγκυρα, έγινε μία ημέρα μετά την πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 Τούρκοι στρατιώτες, γεγονός που στην Τουρκία θεωρήθηκε προσβλητικό εν μέσω εθνικού πένθους.
Η φωτογραφία ωστόσο έχει ημερομηνία 5 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην 112 ΠΜ.
Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διέγραψε την ανάρτηση και στη συνέχεια δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένη Γρηγοριάδη, εκφράζοντας συμπαράσταση για την απώλεια των Τούρκων στρατιωτών.
Αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και τον Τσελίκ
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε επίσημη προφορική νότα διαμαρτυρίας προς την Ελλάδα.
Την κυβερνητική γραμμή ενίσχυσε και ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος AKP, Φαρούκ Ατζάρ, ο οποίος σε οργισμένη δήλωση ανέφερε:
«Μάθετε τα όριά σας, διαφορετικά θα σας τα μάθουμε εμείς. Βάλτε το καλά στο κεφάλι σας».
«Καταδικάζουμε την κοινοποίηση μιας φωτογραφίας του μεταγωγικού αεροσκάφους C130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας , η οποία αποτελεί ένα άσχημο μήνυμα χωρίς καμία ανθρωπιστική και στρατιωτική αξία προς τους μάρτυρες μας.
Ήταν η σωστή προσέγγιση να αφαιρεθεί αυτό το μήνυμα και να αντικατασταθεί με ένα μήνυμα συλλυπητηρίων για τους μάρτυρες μας.
Σε περιόδους σεισμών και καταστροφών, σπεύδουμε ο ένας να βοηθήσουμε τον άλλον και μοιραζόμαστε τον πόνο. Αυτό είναι το σωστό.
Αναμένουμε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εναντίον όσων δημοσίευσαν αυτό το άσχημο μήνυμα και να επιβληθούν οι απαραίτητες τιμωρίες» έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του AKP Ομέρ Τσελίκ.
Σκληρή κριτική από τα τουρκικά ΜΜΕ
Τα μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν ομόφωνα την ελληνική ανάρτηση.
Η δημοσιογράφος της Hürriyet, Χαντέ Φιράτ, σε παρέμβασή της στο CNN Türk χαρακτήρισε την ανάρτηση «απαράδεκτη και ανήθικη», σημειώνοντας πως «είναι ένα μήνυμα που προφανώς απευθύνεται στην Τουρκία… δεν αρμόζει σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ ούτε σε γείτονα».