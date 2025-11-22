«Σάλος» στην Τουρκία με πανό της Παρτιζάν - Ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον επαναληπτικό

Μπορεί μέσα στο γήπεδο η Φενέρμπαχτσε να επικράτησε με 99-87 απέναντι στην Παρτιζάν στην Σερβία, όμως εκτός από χαρούμενοι έφυγαν και οργισμένοι οι άνθρωποι της φιλοξενούμενης ομάδας.

Και αυτό διότι εξέφρασαν τα παράπονα τους για το πανό που σήκωσαν οι φίλοι της Παρτιζάν και το οποίο δεν κατέβηκε και έμεινε κρεμασμένο σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού.

Το τεράστιο πανό θεωρήθηκε προσβολή για τους Τούρκους καθώς απεικόνιζε τον θάνατο του Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Α’ στη μάχη του Κοσσόβου από τον Σέρβο ιππότη Μίλος Ομπίλιτς.

⭕️ Eurolig’te oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında ev sahibi ekibin taraftarları

Sultan Murad’ın Kosova Savaşı’nda bıçaklandığı anın pankartını açtı.



Sen tarihini unutsan da onlar unutmaz!

Όταν το παιχνίδι τελείωσε ο ο Τσεμ Τσιριττσί μέλος της διοίκησης των περσινών πρωταθλητών, έκανε γνωστά τα παράπονα της ομάδας του για το συγκεκριμένο πανό.

«Αυτό το κορεό υπήρχε ήδη όταν προπονούμασταν στο γήπεδο. Καταθέσαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις αρχές, αλλά επέτρεψαν την προβολή της. Μετά τον αγώνα, μιλήσαμε επίσης με τους υπεύθυνους και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα. Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά στον επαναληπτικό αγώνα».