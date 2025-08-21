Σάλος στην Τουρκία με τουρίστρια: Έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Καππαδοκία της Νεβσεχίρ, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στην Τουρκία. Όπως μεταδίδουν τα Μέσα της γείτονος, τουρίστρια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τον χορό της πάνω στον ιστό της τουρκικής σημαίας.

DİREK DANSINA SORUŞTURMA



🔴 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025

Ο βουλευτής του ΑΚΡ στο Νεβσεχίρ, Εμρε Καλάισκαν, δήλωσε οργισμένος με το περιστατικό: «Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία γίνονται πάντα δεκτοί με όρους φιλοξενίας. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη σεβασμού προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι απολύτως απαράδεκτη».

Και πρόσθεσε:

«Η σημαία είναι η τιμή μας, το φως των ματιών μας. Όποιος στερείται αυτής της συνείδησης πρέπει να προειδοποιείται και να παρεμβαίνουμε αμέσως. Θα παρακολουθήσουμε στενά τη διαδικασία για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες. Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε οποιαδήποτε έλλειψη σεβασμού προς τις αξίες του λαού μας».