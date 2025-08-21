Σάλος στην Τουρκία με τουρίστρια: Έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας
Δηλώσεις αποδοκιμασίας από βουλευτές και έρευνες για τον εντοπισμό της κοπέλας, προκειμένου να διωχθεί με βάση τον τουρκικό Ποινικό Κώδικα.
Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Καππαδοκία της Νεβσεχίρ, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στην Τουρκία. Όπως μεταδίδουν τα Μέσα της γείτονος, τουρίστρια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τον χορό της πάνω στον ιστό της τουρκικής σημαίας.
Ο βουλευτής του ΑΚΡ στο Νεβσεχίρ, Εμρε Καλάισκαν, δήλωσε οργισμένος με το περιστατικό: «Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία γίνονται πάντα δεκτοί με όρους φιλοξενίας. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη σεβασμού προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι απολύτως απαράδεκτη».
Και πρόσθεσε:
«Η σημαία είναι η τιμή μας, το φως των ματιών μας. Όποιος στερείται αυτής της συνείδησης πρέπει να προειδοποιείται και να παρεμβαίνουμε αμέσως. Θα παρακολουθήσουμε στενά τη διαδικασία για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες. Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε οποιαδήποτε έλλειψη σεβασμού προς τις αξίες του λαού μας».