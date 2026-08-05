Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός επειδή αποκάλυψε ότι το κολιέ της είναι... δονητής

Η σύλληψη γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού μετά από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast έχει προκαλέσει αίσθηση στη γειτονική χώρα, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Η γνωστή Τουρκάλα ηθοποιός και πρώην μοντέλο Μπενού Γκερεντέ (Bennu Gerede) συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, αφού παρουσίασε σε podcast στο YouTube ένα κρεμαστό κόσμημα, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για φορητό δονητή, τον οποίο, όπως είπε έχει σχεδόν πάντα μαζί της.

Η 54χρονη ανέφερε μάλιστα με χιουμοριστική διάθεση ότι επιλέγει να το έχει πρόχειρο όταν αυξάνεται η λίμπιντό της.

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Οι δηλώσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες από τις τουρκικές Αρχές. Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έκρινε ότι η δημόσια επίδειξη του συγκεκριμένου προϊόντος ήταν «απρεπής», με αποτέλεσμα η ηθοποιός να συλληφθεί και να κρατηθεί προσωρινά.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της «ασέλγειας» ή «προσβολής της δημόσιας αιδούς». Παράλληλα, οι Αρχές ζήτησαν να αποσυρθεί το επίμαχο βίντεο από το διαδίκτυο.

Τι δήλωσε η ηθοποιός

Κατά τη διάρκεια του podcast, η Μπενού Γκερεντέ περιέγραψε το αξεσουάρ ως προϊόν για ενήλικες, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, με τη δίωξη της γνωστής ηθοποιού να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της δημόσιας έκφρασης και των προσωπικών επιλογών.