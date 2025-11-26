Σάλος στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» μαστιγώνει 22 φορές τον 12χρονο γιο της - «Δεν έκανε δουλειές»

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από τις ΗΠΑ με «πρωταγωνίστρια» τη 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς, η οποία καταγράφεται να ξυλοκοπεί με απίστευτη αγριότητα τον 12χρονο γιο της επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού.

Στο επίμαχο βίντεο, η εκπαιδευτικός —η οποία στο παρελθόν είχε τιμηθεί ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα— καταγράφεται να χτυπά τον 12χρονο με ζώνη περισσότερες από 20 φορές. Λίγο αργότερα, φέρεται να τον τραβά βίαια από τα μαλλιά και να τον ρίχνει στο πάτωμα, ολοκληρώνοντας τον εφιαλτικό ξυλοδαρμό.

Η δημοσιοποίηση του υλικού οδήγησε στη σύλληψη της 44χρονης, η οποία πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για σκόπιμη κακοποίηση ανηλίκου. Η ίδια υποστήριξε ενώπιων των αρχών ότι μαστίγωσε το παιδί επειδή«αμέλησε τις δουλειές του σπιτιού» που του είχε υποδείξει να κάνει.

Το βίντεο δημοσίευσε, μάλιστα, ο 24χρονος γιος της όταν του το έστειλε ένα από τα αδέλφια του. Όπως εξήγησε «δεν ένιωθα ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να συμπεριφέρεται έτσι στους μικρούς μου αδελφούς. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών».



Από την πλευρά του, ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ περιέγραψε το περιστατικό ως «αποκρουστικό», τονίζοντας πως «η πειθαρχία έχει όρια, και εδώ αυτά ξεπεράστηκαν κατά πολύ. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν γονιό να φέρεται έτσι στο παιδί του».

«Η πειθαρχία υποτίθεται ότι είναι για να διορθώνει τα πράγματα. Αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια. Το να τον αρπάζει από τα μαλλιά και να φωνάζει και να βρίζει με τον τρόπο που το έκανε, ενώ εργάζεται σε χριστιανικό σχολείο, το θεώρησα αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ.

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες