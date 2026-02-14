Σάλος στις ΗΠΑ: Η WSJ ισχυρίζεται πως έγινε χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη σύλληψη Μαδούρο

Αίσθηση προκαλούν αποκαλύψεις που δημοσιεύει η Wall Street Journal σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία - σύμφωνα με το δημοσίευμα- συνδέεται με την προσπάθεια σύλληψης του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Όπως αναφέρεται, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Claude, που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Anthropic, φέρεται να αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναδεικνύοντας τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν τα μοντέλα AI στις επιχειρησιακές δομές του Πενταγώνου. Πηγές με γνώση του θέματος υποστηρίζουν ότι η αποστολή περιλάμβανε στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες σε πολλαπλά σημεία του Καράκας τον προηγούμενο μήνα, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Anthropic, το Claude δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες που συνδέονται με βία, ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή επιχειρήσεις επιτήρησης.

Παράλληλα, το αμερικανικό μέσο Axios μετέδωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στο στάδιο σχεδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιες ακριβώς λειτουργίες ενεργοποιήθηκαν ή ποιος ήταν ο βαθμός επιχειρησιακής εμπλοκής του συστήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο μοντέλο για αναλύσεις δορυφορικών εικόνων, επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων και υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

The U.S. military used Anthropic's Claude AI model during the operation to capture Nicolás Maduro, two sources with knowledge told Axios. https://t.co/9L7tw18Vbv — Axios (@axios) February 13, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εκ νέου το πλαίσιο συνεργασίας του με την Anthropic, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν εσωτερικές επιφυλάξεις για τον τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά της εταιρείας, εκπρόσωποι διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της επιχείρησης.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου εμφανίζεται αποφασισμένη να επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο -όπως έχει διαμηνυθεί- τη διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος των ΗΠΑ έναντι ανταγωνιστικών δυνάμεων, κυρίως της Κίνας.