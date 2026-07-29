Αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Τραμπ στην κηδεία του Γκράχαμ - Τα κλειστά μάτια και οι Tic Tac

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η συμπεριφορά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, καθώς βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media τον δείχνουν να μοιράζει καραμέλες Tic Tac στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να επιχειρεί να φάει μια καραμέλα, αλλά και να εμφανίζεται με τα μάτια κλειστά για αρκετές στιγμές της τελετής.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον, παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα βίντεο έγιναν viral

President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg — Acyn (@Acyn) July 28, 2026

Το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει ένα κουτί Tic Tac στον Τζέι Ντι Βανς, ενώ σε άλλο βίντεο προσπαθεί να πετάξει μία καραμέλα στο στόμα του χωρίς επιτυχία. Τα αποσπάσματα διαδόθηκαν ταχύτατα στην πλατφόρμα Χ, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του ακατάλληλη για μια επίσημη τελετή μνήμης, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια ασήμαντη στιγμή που διογκώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Independent, νέα βίντεο έδειξαν τον 80χρονο πρόεδρο να κάθεται στην πρώτη σειρά με τα μάτια κλειστά για αρκετή ώρα, γεγονός που πυροδότησε νέο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι φαινόταν να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια της τελετής.

Οι επικριτές του συνέκριναν το περιστατικό με τις παλαιότερες επιθέσεις που ο ίδιος εξαπέλυε στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε συχνά «Sleepy Joe», κατηγορώντας τον ότι αποκοιμιόταν σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε ότι ο Τραμπ «αναλογιζόταν την απώλεια ενός στενού του φίλου, αφού μόλις είχε εκφωνήσει έναν συγκινητικό επικήδειο», χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Στον επικήδειο λόγο του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Λίντσεϊ Γκράχαμ «γίγαντα της Γερουσίας» και «σεβαστό πολιτικό άνδρα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο εκλιπών ήταν γνωστός για τις ισχυρές θέσεις του υπέρ της Ουκρανίας και του Ισραήλ.