Σάλος στο Ιράν: Αγνοείται πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής μετά από ανάρτηση κατά του Χαμενεΐ

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις, με τις πυραυλικές επιθέσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, αλλά και ανθρώπους εγκλωβισμένους σε περιοχές που δέχονται πλήγματα -ανάμεσά τους και αθλητές.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του πρώην διεθνούς Ιρανού ποδοσφαιριστή Ρασίντ Μαζαχέρι, λίγες ώρες μετά από δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας, που αγωνίστηκε σε συλλόγους της Iran Pro League όπως η Εστεγκάλ και η Σεπαχάν, βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών όταν δημοσίευσε εικόνα του Χαμενεΐ χαρακτηρίζοντάς τον «Σατανά», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μήνυμα ότι η εξουσία του «φτάνει στο τέλος της».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν νυχτερινή έφοδο στο σπίτι του, κατασχέτοντας ηλεκτρονικές συσκευές και ενημερώνοντάς τον πως επίκειται σύλληψη. Λίγο αργότερα η ανάρτηση διαγράφηκε, ωστόσο η σύζυγός του, Μαριάμ Αμπντολάχι, υπερασπίστηκε δημόσια τη στάση του, τονίζοντας πως μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του, όχι όμως η αξιοπρέπειά του.

“Khamenei, know this: your rule over this land has reached its end. The wall of fear has collapsed, and from the ruins of tyranny, Iran has risen tall.”



Rashid Mazaheri, former Iranian national team goalkeeper, published a powerful statement about the #IranMassacre on IG.



pic.twitter.com/elR3YOAWHF — The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) February 24, 2026

Τις τελευταίες ώρες η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί του για περισσότερες από 48 ώρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.Παράλληλα, ιρανικά μέσα που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέρουν ότι εκδόθηκε κλήτευση εις βάρος του για υπόθεση οικονομικής απάτης, ισχυρισμό που η σύζυγός του απορρίπτει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένη ιστορία» με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής αιτίας της εξαφάνισής του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πού βρίσκεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ή αν η εξαφάνισή του συνδέεται άμεσα με τη δημόσια τοποθέτησή του.